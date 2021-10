Ruby s-a întors în Republica Dominicană! Ce a făcut acolo? "Haos"

In articol:

Cântăreața în vârstă de 32 de ani se bucură de un succes imens. Piesele pe care le-a scos în ultima perioadă au intrat mereu în topul tendințelor și au făcut milioane de vizualizări. Ruby are numeroase proiecte, pe unul dintre ele dezvăluindu-l în direct, la Teo Show. Este vorba despre un videoclip muzical pe care l-a filmat alături de alți actori, în Republica Dominicană.

Artista a declarat că Republica Dominicană va fi mereu un loc special, pe care îl va vizita ori de câte ori va avea ocazia.

"Acolo poți să faci multe lucruri ca să te distrezi, pentru tine, pentru relaxarea ta, însă noi am ales în momentul în care am mers acolo să muncim. Dar mi-a plăcut, pentru că fiecare om venit acolo, vine să facă ceea ce iubește și sunt bucuroasă să am lângă mine numai oameni care pun suflet.", a mărturisit cântăreața.

Ruby, un nou proiect în Dominicană

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Întrebată de ce s-a întors fix în locul de unde a plecat acum câteva luni, când a părăsit competiția Survivor România, artista a răspuns inițial în spirit de glumă, apoi a explicat cum vede ea insula

respectivă.

"Am fost la Survivor! Acolo m-am chinuit atâta timp, vreo săptămână în total cu vizita la spital și toate astea! Mi-a fost greu!", a spus Ruby ironică.

"M-am îndrăgostit foarte tare de loc, îmi plac foarte mult oamenii de acolo. Sunt toți foarte drăguți, foarte ospitalieri, sunt ca zahărul așa toți și sunt foarte buni la suflet, adică se simte generozitatea lor.", a continuat vedeta.

Tot în cadrul emisiunii, Ruby a povestit despre videoclipul pe care l-a filmat pentru noua piesă, dar și despre problemele pe care le-a întâmpinat în timpul călătoriei. Conform declarațiilor ei, cele mai multe obstacole le-au întâmpinat la aeroport unde, inițial, regizorul, totodată și actorul principal din videoclip, nu a fost lăsat să urce în avion

din cauza unei probleme cu viza.

"După Survivor am rămas în vacanță, am fost tot în resortul acesta, m-am împrietenit cu oamenii și acum ne-am întors să filmăm! Ne-am luat biletele cu 3 ore înainte să plecăm, la modul ăsta! Am fost haos! Haos! Am trecut prin niște zile foarte complicate!"