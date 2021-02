S-a aflat cum l-a anunțat Gina Pistol pe Smiley că este însărcinată! Artistul a dezvăluit totul abia acum

In articol:

S-a aflat cum l-a anunțat Gina Pistol pe Smiley că este însărcinată! Smiley a mărturisit totul în cadrul emisiunii Românii au Talent, sezonul 11.

Se pare că lui Smiley îi priește scaunul de jurat de la Românii au Talent, sezonul 11, fiindcă este pus pe glume și are o stare de spirit incredibilă.

După ce un concurent a cântat în limba spaniolă la Românii au Talent, Smiley și Andra s-au pus pe glume și au vrut să arate publicului cât de bine vorbesc ei, limba spaniolă. Astfel, Smiley i-a povestit colegei sale din juriu cum Gina Pistol l-a anunțat că este însărcinată:

Smiley, vrând să arate că știe spaniolă: mucho embarasada

Andra: mucho embarasada i-am spus eu lui David Bisbal, ca să îi arăt că știu spaniolă, e o glumă desigur

Smiley: Mie așa

mi-a zis Gina, știi, la un moment dat mi-a zisVai, nu cred, ce frumosȘi eu eram, a încheiat Smiley, gluma, în aplauzele frenetice ale publicului.

Smiley și Gina Pistol au anunțat că vor avea un copil printr-un clip video

În urmă cu câteva luni, Smiley și Gina, anunțau că vor deveni părinți printr-un clip încărcat pe rețelele de socializare. Atunci, frumoasa prezentatoare a povestit cum l-a anunțat pe Smiley că va deveni tătic.

„Am făcut un test de sarcină și ieșise o linie perfectă și una puțin mai ștearsă. (…) Și am așteptat o zi întreagă (n.r- până i-am zis). Am avut o zi grea de filmare și tu voiai să dormi. M-a întrebat când ajung acasă și i-am zis să nu se culce, că trebuie să-i spun ceva. Cred că am ajuns pe la 1.30 dimineața, i-am arătat testul de sarcină și i-am zis: Andrei, cred că sunt însărcinată. Ne uitam unul la altul și râdeam de fericire”, a declarat Gina în filmulețul postat de Smiley.