„S-a declanșat alarma” Ghinioane în lanț pentru Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu! Cei doi soți au avut parte de o noapte albă. Cu ce probleme s-au confruntat: „N-a fost comod”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde le povestesc fanilor majoritatea întâmplărilor din viața lor cotidiană, fie ele plăcute sau mai puțin plăcute. Zilele trecute, însă, prezentatorul TV a apărut în fața internauților pentru a le povesti că el și soția lui s-au confruntat cu mai multe probleme, atât pe parcursul zilei, cât și al nopții.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu n-au putut dormi toată noaptea

Deși erau pregătiți de somn, prezentatorul TV și soția lui n-au mai reușit să închidă un ochi. În toiul nopții, alarma de securitate pe care o au montată în interiorul curții lor s-a declanșat de mai multe ori, provocând un zgomot infernal, care a fost auzit și de vecinii celor doi. Vedetele au tras o sperietură zdravănă, deși nu s-a întâmplat nimic grav, însă, din cauza gălăgiei făcute de alarmă, nici Cristina Șișcanu și nici soțul ei nu au mai avut somn după acest moment, așa că nu au mai dormit, căci oricum trebuiau să se trezească devreme pentru a o pregăti pe fiica lor de școală.

„Ziua asta a început bine! Noaptea s-a declanșat alarma de securitate de mai multe ori. I-am terorizat pe vecini! Nici noi n-am reușit, din cauza asta, să mai dormim cine știe ce, pentru că Petra la ora 7 și 15 minute trebuia să fie în autobuzul care o ia de acasă. Și pentru Cristina a fost înfiorător, nici pentru mine n-a fost comod”, a povestit Mădălin Ionescu într-un filmuleț postat pe Facebook.

Mădălin Ionescu a avut parte de mai multe întâmplări neplăcute [Sursa foto: Instagram]

Problemele nu s-au încheiat pentru cei doi prezentatori

După ce au stat treji toată noaptea, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au confruntat cu alte lucruri neplăcute. Dis-de-dimineață, au observat că nu le mai funcționează internetul, iar abia apoi au descoperit și cauza.

Mădălin Ionescu a povestit într-un filmuleț postat pe internet că, din cauza faptului că este foarte ocupat, a uitat să plătească factura pentru luna aceasta, așa că furnizorii serviciilor de internet cu care avea contract au decis să îl deconecteze, lucru care l-a deranjat foarte tare pe prezentator. Totuși, chiar dacă bărbatul era destul de supărat, partenera lui de viață a încercat să destindă atmosfera, făcând haz de necaz și glumind pe seama pățaniilor de care au avut parte.

„Mădălin Ionescu: După asta, am rămas fără serviciile de internet. Ne-au deconectat băieții. Sunt foarte ocupat. Mi se întâmplă să nu mai știu în ce zi trebuie făcute plățile. Uit chestiile astea, sincer și din păcate, compania nu are, deși plătesc un abonament foarte scump, un sistem prin care să își avertizeze clienții că se apropie scadența sau că există riscul deconectării. (…) Acum avem o întâlnire de business, sper să fie ok.

Cristina Șișcanu: Sunt leșinată!(…)

Mădălin Ionescu: Noi fără internet suntem zob! Acum să sperăm că această întâlnire va fi soldată cu…

Cristina Șișcanu: Era să zic eșec!

Mădălin Ionescu: Nu, Doamne ferește! Cu un rezultat pozitiv!”, a fost dialogul pe care l-au purtat cei doi soți.