„Să fie aici Primarul General” Liviu Vârciu, dimineață cu probleme, în prima zi de școală! Actorul se afla cu copiii în mașină când totul a luat-o razna în jurul lui

Astăzi este o zi mare pentru copiii care încep studiile, dar și pentru părinți. Începutul noului an școlar de fiecare dată vine la pachet cu emoții, entuziasm și bucurie pentru ambele părți, dar se pare că, în unele cazuri, și cu disconfort și chiar nervi, încă de la prima oră a dimineții.

Liviu Vârciu a început noul an școlar cu stângul

În această situație s-a aflat astăzi Liviu Vârciu , care a întâmpinat dificultăți în a ajunge la școală imediat cum a ieșit pe poarta casei. Actorul și-a exprimat nemulțumirea în mediul online, invitându-i chiar pe cei responsabili de situație să îi acompanieze pe cei care, în această dimineață, nu se pot bucura pe deplin de această zi specială. Iată despre ce este vorba!

Aflat în mașină, vizibil iritat, Liviu Vârciu le-a povestit admiratorilor săi din mediul online că în cartierul său traficul este unul infernal în această dimineață. În aproape 30 de minute a reușit să înainteze o distanță nesemnificativă, lucru care l-a deranjat profund, mai ales că se afla în mașină și cu fiul său cel mic, care și-a pierdut foarte repede răbdarea. În acest context, lui Liviu Vârciu nu i-a mai rămas decât să-i invite, pe rând, pe cei care stau în fruntea conducerii capitalei, pentru a lua și ei parte la coada interminabilă de mașini la care el lua parte, pentru a putea

fi cu toții pe același picior de egalitate.

„Într-o situație de dimineață cu copiii, când știți cum sunt de dimineață, am glumit, am râs cu acest cartier, dar să știți că nu mai e de glumă. Hai să ne uităm la ceas, este ora 8 și un sfert, eu acum sunt aici. La 9 trebuie să ajung la fată, iar coada e cam aproape de casa mea. După 25 de minute, copiii sunt... Voi ce ziceți? Și-au pierdut răbdarea? Eu m-aș fi bucurat, știți cum?

Să fie aici directorul de vânzări de la cartier, primarul sectorului 1, primarul sectorului 2, primarul sectorului 3, primarul sectorului 4, Primarul General, știi? Sau să aibă și ei copiii la școală și să stea și ei așa cum stăm noi. Ia uite ce bine stăm! După care vorbeam așa, de la egal la egal. Știți?”, a spus Liviu Vârciu în mediul online, cu doar câteva minute în urmă.

Cum se înțelege Liviu Vârciu cu iubitul fiicei sale celei mari, Carmina?

Carmina Vârciu se află într-o relație cu un tânăr cunoscut pe TikTok, care se pare că ar fi și pe placul tatălui său. Într-un moment de maximă sinceritate, viitorul potențial ginere al lui Liviu Vârciu a vorbit despre relația pe care o are cu prezentatorul TV până în aceste moment. Chiar dacă nu au avut ocazia să petreacă foarte mult timp împreună, tânărului nu i-a fost deloc greu să-și dea seama că este plăcut de tatăl iubitei sale.

„În jur de două luni (n.r. cât timp a trecut de când tânărul a cucerit-o pe Carmina), cam așa. Noi ne cunoaștem cam de un an și am început să facem clipuri pe internet în primăvară, dar prin iunie am început să avem o relație. M-am înțeles bine cu el (n.r. cu Liviu Vârciu) până acum. Nici nu am apucat să vorbim foarte mult, dar de fiecare dată când m-am văzut cu el a fost totul ok, ne-am înțeles bine”, a spus iubitul Carminei Vârciu.

