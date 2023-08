„Am sclipiri” Familia lui Liviu Vârciu se mărește din nou? Prezentatorul TV a dat vestea despre cel de-al patrulea copil: „Este acolo!”

In articol:

Liviu Vârciu este un tătic extrem de mândru! Celebrul prezentator TV are doi copii cu Anda Călin, femeia care îi este alături de câțiva ani și îl susține necondiționat. Pe lângă fetița și băiețelul pe care îi are din actuala relație, Liviu Vârciu mai are o fiică dintr-o legătură amoroasă anterioară, pe Carmina, care este deja un adult în toată firea, căci a împlinit, în urmă cu câteva luni, vârsta de 21 de ani.

Liviu Vârciu, tatăl a trei copii, a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimele sale declarații. Deși a mărturisit că viața de părinte este dificilă și că cei doi copii pe care îi are cu Anda Călin sunt încă mici, prezentatorul nu exclude posibilitatea de a deveni tătic pentru a patra oară. Deocamdată, Liviu și Anda se axează pe creșterea Anastasiei și a lui Matei, însă, bărbatul a dezvăluit că, uneori, în mintea lui, mai apare dorința de a mai avea un bebeluș în familie.

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”

, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro

Liviu Vârciu alături de iubita lui, Anda Călin și cei doi copii ai lor [Sursa foto: Instagram]

Cum este Liviu Vârciu în rolul de tată

Prezentatorul TV se împarte cu brio între proiectele sale profesionale și viața de familie. Liviu Vârciu încearcă să petreacă suficient timp cu fiecare dintre cei trei copii ai săi, mai ales că, de ceva timp, fiica lui cea mare, Carmina, locuiește în București.

În ceea ce privește educația pe care le-a dat-o copiilor săi, Liviu Vârciu a mărturisit că a încercat întotdeauna să îi învețe pe aceștia să fie modești și să nu se lase duși de val de faptul că tatăl lor este un bărbat foarte cunoscut în România.

„Cred că orice părinte face treaba aceasta, nu e ceva WOW, când auzi de copilul tău lași absolut tot! Prima fată, Carmina, a fost tot timpul echilibrată. Înainte, căci eram foarte cunoscut, întreba: 'Tati, dar de ce fac oamenii poze cu tine?'. Nu era televizorul cum era acum! Am zis: 'Tati, era prietenul meu!'. Am zis așa două, trei luni: 'Cam mulți prieteni ai, tati! Și el e prietenul tău?'. Acum Anastasia, la fel, vorbea la școală: 'Tati are foarte mulți prieteni, cunoaște pe toată lumea!'. Când se întoarce sau e un om străin pe lângă mine întreabă cu voce tare: 'Tati, el nu e prietenul tău?'. S-au obișnuit, nu au fițe, figuri, așa i-am educat!”, mărturisea Liviu Vârciu pentru sursa menționată anterior.