”Sănătatea mea mintală depinde de anumite lucruri” Adda, mărturisiri neașteptate despre viața sa. Vedeta vorbește despre obsesiile care îi complică existența

Adda a reușit ca până la vârsta de 30 de ani să își croiască un drum strălucitor în muzică, că clădească o vilă alături de Cătălin Rizea, dar și o familie, fiind părinții un băieței acum.

Însă, dincolo de artistul Adda, de mama și de soția Adda, există și femeia Adda, despre care până acum, deși este foarte deschisă cu publicului ei, nu s-au aflat toate dedesubturile.

Adda, o femeie obsedată de ordine și curățenie

Însă, recent, în cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre aspectele mai puțin cunoscute despre ea, cum ar fi: obsesiile pe care le are.

Soția lui Cătălin Rizea spune că nu sunt puține lucrurile pe care ține să le facă zilnic, nu oricum, ci ca la carte. Căci în caz contrar, subliniază ea, nu se simte bine, mai ales din punct de vedere psihic, micile detalii fiind pentru ea foarte importante.

Curățenia, ordinea lucrurilor în casă, aranjarea garderobei și energia din locuința în care tocmai s-au mutat sunt cele care îi ocupă majoritatea timpului și care, dacă nu sunt făcute după bunul ei plac, îi afectează starea emoțională.

“Dar sunt obsedată de multe lucruri. De exemplu, usuc rufele pe culori, dacă nu se asortează nu pot să dorm. În casă trebuie să miroasă frumos, sunt foarte credincioasă și dau cu chestii prin casă pentru purificare. Casa mea este un templu de iubire și energie bună. Deci, sănătatea mea mintală depinde de anumite lucruri. Să fie hainele asortate în dulap”, a spus Adda, conform Unica.

Mai mult decât atât, vedeta spune că mutarea în noua casă, având atâtea obsesii, i-a luat mult timp și a făcut-o să depună un efort considerabil pentru ca totul să fie pus la linie.

Totodată, pentru că se implică în tot ceea ce face și pentru că ține să aibă o casă pusă bine la punct, Adda recunoaște că este foarte dură cu soțul și copilul ei.

Cătălin și Alex trebuie să aibă mare grijă ce fac prin casă, ce ating și ce mută de la locul lui, după ce Adda a făcut ordine și curățenie, astfel încât să nu intervină tensiunea între ei.

“Acum, că ne-am mutat în casă nouă, nu ști cât am investit din punct de vedere vizual. Când am 3 ore libere mă apuc să fac curățenie. Mai citesc, mai scriu sau cânt, dar asta este activitatea de bază, curățenia. Cătălin are toți chiloții împăturiți. Când vin acasă Cătălin și Alex mă supăr pe ei dacă ating ceva, casa trebuie neatinsă dacă am făcut eu curat”, mai spus fosta concurentă a show-ului din Asia.