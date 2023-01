Adda a mărturisit care a fost cel mai dificil moment, după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme: ,,M-am gândit că pot să mor”

In articol:

Adda este una dintre cele mai bune voci din industria muzicală românească. Artista trăiește de foarte mult timp o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Cătălin Rizea, cu care are împreună un copil.

Vedeta a vorbit despre ceea ce nu prea îl lasă pe copilul ei să facă, dar și despre momentele grele din viața ei.

Care este motivul pentru care îl ceartă Adda pe fiul său?

Adda și Cătălin Rizea au devenit părinți în urmă cu câțiva ani, iar de atunci au mare grijă de copilul lor. Artista își iubește foarte mult copilul și împărtășește cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare fiecare lucru interesant sau amuzant pe care cel mic îl spune. Vedeta a mărturisit că nu este genul de mama strictă, dar nici una care să își lase copilul să facă tot ce vrea. Aceasta spune despre ea că este germofobă și că nu îl lasă să pe băiatul ei să pună mâna pe orice lucru, din cauza fricii de a nu lua vreo bacterie.

„Sunt ceva între, îl las să experimenteze, dar sunt și germofobă, îl cert să nu pună mâna pe ceva, să nu ia vreo bacterie. Îmi și spune uneori <<vai, mama, dar ce fricoasă ești>>”, a spus cântăreața, potrivit Unica.

Adda, despre cel mai greu moment din viața ei

Artista Adda [Sursa foto: Instagram]

De-a lungul timpului, vedeta a avut parte de mai multe momente dificile, dar peste care a reușit să treacă cu capul sus. Unul dintre acestea a fost chiar atunci când a aflat că suferă de boala Lyme și a luptat din greu pentru a accepta asta. În acea perioadă, artista s-a gândit foarte des că poate să moară și a ales să meargă tot mai mult spre partea spirituală a vieții. Adda a mărturisit că familia a fost cea care i-a dat putere să treacă peste acest obstacol, dar încă mai are momente în care îi e frică pentru viața ei.

,,Au fost multe, dar cel mai rău a fost când a trebuit să accept boala Lyme, aia m-a dărâmat. M-am gândit că pot să mor, nu a fost deloc bine. Când te gândești că poți muri oricum, te iau toate fricile. Nici acum nu sunt sigură că nu am luat-o razna cu capul, poate am luat-o și nu îmi dau seama. Atunci m-am rugat foarte mult, m-am dus în zona spirituală. M-au motivat familia și copilul, iar eu sunt rezistentă și puternică. Și acum am momente când mi-e foarte frică, dar trebuie să-mi păstrez calmul cumva”, a mai adăugat cântăreața.