Saveta Bogdan, adevărul despre presupusul iubit. Este vorba despre avocatul care a divorțat-o: „Există o relație cu el”

Saveta Bogdan este de departe una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țară. Recent, aceasta a atras atenția tuturor după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu un bărbat mult mai tânăr.

Solista a avut destul de mult ghinion în dragoste, având în vedere că a trecut prin două căsnicii eșuate, în care a fost înșelată și a suferit mult din cauza iubirii.

Saveta Bogdan a vorbit deschis despre relația pe care o are cu presupusul său iubit. [Sursa foto: Captură foto]

Saveta Bogdan a mărturisit cum l-a cunoscut pe presupusul său iubit

Recent, s-a zvonit că Saveta Bogdan iubește din nou.

Au apărut diferite vorbe în spațiul public potrivit cărora cântăreața a găsit puterea de a începe o nouă relație, cu un ambasador.

Pentru că s-au scris multe, artista a decis să facă lumină în acest caz. Invitată la o emisiune TV, vedeta a mărturisit cum au apărut zvonurile potrivit cărora ar avea un iubit ambasador, însă adevărul este altul.

„Am cântat la o ambasadă și m-am împrietenit acolo. Dânșii m-au invitat să ieșim afară, să vorbim. La un moment dat soția lui (n. red. amabasadorul cu care s-a împrietenit) a plecat și m-a pupat pe obraz. Atât a fost. A doua zi, ziarele au explodat”, a povestit îndrăgita solistă.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Captură foto]

„Am 76 de ani și ce dacă? Femeia iubește cât trăiește”

Cu toate acestea, Saveta Bogdan a mărturisit c există cineva special în viața ei. Bărbatul în cauză este nimeni altul decât avocatul care a ajutat-o pe artistă în timpul procesului de divorț. Vedeta a specificat că între ei nu există o relație amoroasă oficială, însă cei doi petrec foarte mult timp împreună și au o prietenie extrem de solidă.

Cătălin Măruță: „Băiatul ăsta era mai tânăr?”

Saveta Bogdan: „Da, normal. N-am iubit, dar am un avocat de mulți ani, ăla care m-a divorțat. Există o relație cu el, ne sunăm. Eu am cântare tot timpul. Am 76 de ani și ce dacă? Femeia iubește cât trăiește și bărbatul la fel. Avocatul e tânăr, la vreo 50. Facem Crăciunul, Revelionul, eu cânt, el vine alături de mine, când poate. Nu poate să stea cu mine acasă, că are program, are procese, acum e în Anglia. Ce să i fac, să mă duc după el în Anglia?! El e cu ale lui, eu cu ale mele. Eu având cântare, nu mă simt singură.”, a mai mărturisit artista.