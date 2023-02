Saveta Bogdan, mărturisiri cutremurătoare de la seismul din 1977, care a afectat România. Socrul interpretei i-a salvat viața în acea noapte: „Eram cu fata în brațe. Cred că ne omora pe amândouă”

In articol:

În lumina evenimentelor recente din Turcia, care au răpit zeci de mii de vieți, Saveta Bogdan a rememorat prin ce a trecut cu zeci de ani în urmă, mai exact în 1977.

Cutremurul de atunci, care a făcut ravagii în țara noastră, a speriat-o de moarte pe interpreta de muzică populară care, în acel moment, a luat o decizie care ar fi putut să o coste viața.

Îngerul păzitor al Savetei Bogdan a fost chiar socrul său

Când s-a declanșat seismul, Saveta se afla în casă cu socrul și cu fiica ei, pe care o ținea strâns în brațe. În momentul în care pământul a început să se zguduie, artista a vrut să iasă din locuință, însă socrul ei a oprit-o.

Acum, privind în urmă, Saveta și-a dat seama că dacă ar fi ieșit în acel moment pe ușă, ar fi putut să moară atât ea, cât și copilul ei, și asta pentru că

hornul casei s-a prăbușit și a căzut chiar lângă picioarele artistei

„Mie îmi e frică, dar la noi nu s-a simțit cutremurul, pe Calea Moșilor. Nu am simțit nimic, dar a fost puternic cel din 1977. Eram la curte pe atunci, stăteam la casă. Am vrut să ies, dar socrul meu, Dumnezeu să îl ierte!, a strigat la mine și mi-a zis: 'Nu acum, să nu ieși!' Și eu, tot am făcut pasul acolo. Am făcut un pas peste prag cu piciorul drept și a căzut, în fața mea, coșul de pe casă. Dacă ieșeam cu totul, cine știe ce se întâmpla. Eram cu fata în brațe. Cred că ne omora pe amândouă. A fost puternic. Atunci a fost foarte tare în București, iar eu stăteam la curte, pe strada Socului. Nu este bine ce se întâmplă. Au fost prea multe cutremure, în ultima vreme, în lume. Doamne, să ne ierte Dumnezeu! Nu vedeți și în Turcia ce se întâmplă? E prăpăd acolo. Îmi este milă de oamenii aceia”, a declarat Saveta Bogdan, pentru viva.ro.

