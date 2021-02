Scandalul dintre Jador și Culiță, regizat de cei doi? Ce a apărut ieri pe internet și răstoarnă tot ce se știa despre relația celor doi: ”Pentru răul care l-ai făcut...”

In articol:

Jador și Culiță Sterp au plecat la Survivor ca cei mai buni prieteni însă au ajuns să se certe grav din cauza comportamentului neadecvat primul l-ar avea de față cu întreaga echipă.

Jador: ”O să plătești de zece ori mai mult”

Pus la zid de colegi, Jador nu s-a bucurat de sprijinul lui Culiță ci acesta a ”întors armele” împotriva lui. Ieri, însă, s-a întâmplat ceva care i-a pus pe fanii emisiunii pe gânduri.

Ieri, pe Youtube, a apărut promo-ul unei noi piese semnate de Jador și Culiță Sterp! Melodia se numește ”O să plătești” iar refrenul cântat de Jador sună cam așa: ”Pentru răul ce l-ai făcut, o să plătești de zece ori mai mult”. Clipul nu a fost însă lansat, dar în imaginile din promo apar cei doi în costumele de la Survivor România 2021.

Culiță s-a întors împotriva lui Jador la consiliu

Imediat, fanii s-au inflamat și au acuzat o strategie bine pusă la punct între cei doi care să le crească și mai mult cota de piață. Lucru care, de altfel, s-a și întâmplat, Jador ieșind favoritul publicului la consiliul de duminică seara.

”Dacă se adeverește că a fost un mare fake scandalul dintre ei, o adevărată strategie, bravo, felicitări!”, a scris unul dintre oamenii care au ascultat teaserul.

Piesa era înregistrată de anul trecut

În realitate, lucrurile nu sunt chiar cum par. Melodia ”O să plătești” a fost înregistrată cu puțin timp înainte de plecarea la Survivor în studioul lui Ovidiu Băcilă, alias DeSanto.

Melodia în sine este una de dragoste și se referă la o iubire pierdută, nu la un conflict între cei doi. Însă, trebuie să recunoaștem, s-a potrivit perfect la situația creată între cei doi, la Survivor România 2021.

Citeste si: Cum se simte minorul care a fost bătut de un bărbat în Hunedoara și ce s-a întâmplat cu agresorul- bzi.ro

Citeste si: Livian, mesaj pentru Bianca Comănici, după ce a văzut-o plângând la tv: „Totul a fost o minciună. Nu doresc...”

Culiță și Jador sunt cei mai buni sportivi de la Faimoși la Survivor România 2021, iar conflictul dintre ei a destabilizat oarecum întreaga echipă. Jador i-a reproșat lui Culiță faptul că a adus în atenția publică unele situații care-i pot afecta cariera pe termen lung și a făcut-o înainte să aibă o discuție între patru ochi, în care să-l atenționeze că greșește.

Jador Vs Culiță, de la ce a izbucnit conflictul?

”Eu, din echipa asta, m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate, și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție”, a spus Culiță la consiliu, săptămâna trecută.

Jador s-a simțit trădat de Culiță

”E adevărat, sunt o fire vulcanică, dar nu jignesc mai mult decât e cazul. Maxim un „taci dracu”, după aia îmi dau seama că am fost nesimțit și îmi cer scuze. Să nu ducem acest level mai departe și că creăm o imagine ca și cum eu sunt așa și punem o etichetă.

Citeste si: Georgiana Lupu a fost înjunghiată! Momente de coșmar pentru Faimoasa de la Survivor România! „Mi-a înfipt cuțitul...”

Și unii dintre băieți ați făcut asta. Dacă suntem frați, fiți cu faptele, nu cu gura. Nu ai cum să spui despre mine că sunt așa când tu ai jignit-o pe Nemeș în ultimul hal! Asta e o faptă nașpa. Eu nu aș face asta, Culiță e cântăreț și nu aș scoate lucrurile astea în evidență. Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor, trebuia să mă iei în junglă. Lasă vrăjeală, Culiță!, i-a răspuns Jador.

În ziua următoare, Jador a acuzat o cădere psihic și nu a reușit să mai facă mare lucru pe traseu. Ulterior, însă, el a primit cu surprindere faptul că a ieșit ”omul săptămânii” de la Faimoși, a votat-o pe Georgiana, care a și părăsit competiția din Republica Dominicană.