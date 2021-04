Schimbări majore în învățământ! Mai multe zile de școală anul viitor?! „Pledăm pentru extinderea duratei anului şcolar”

In articol:

Reprezentanții Ministerului Educației spun că vor avea loc unele schimbări în ceea ce privește umătorul an școlar. Chiar Sorin Cîmpeanu a afirmat că se ia serios în calcul extiderea anului școlar care va urma, asta pentru că, spune acesta, școala online a generat mai multe pierderi.

Iată ce spun oficialii și experții din educație.

S-ar putea că anul care vine să aducă mai multe zile de școală

Sorin Cîmpeanu nu exclude posibilitatea ca anul școlar 2022 să fie mai lung, însă se va lua această decizie doar după discuții intense cu reprezentanții sindicatelor, asociațiilor de părinți și ale elevilor.

„Acest an şcolar 2021-2022 ar urma să înceapă cursurile pe data de 13 septembrie. Sigur pledăm pentru extinderea duratei anului şcolar. În acelaşi timp este nevoie şi de predictibilitate. Ministerul Educaţiei este dispus să ia în considerare reanalizarea structurii anului şcolar, cu o singură condiţie. Această solicitare să fie făcută prin consens de către partenerii de dialog social. Toţi elevii şi părinţii din România cunosc o anumită structură.

Dacă revenim asta va crea un deficit de predictibilitate. Ministerul Educaţiei, în oricare dintre variante va propune, din timp, extinderea anului şcolar începând cu septembrie 2022. Ministerul Educaţiei oricum susţine ideea extinderii perioadei de cursuri în învăţământul preuniversitar. Cu atât mai mult cu cât predarea online a generat pierderi. Deci este nevoie de timp pentru recuperarea acestor pierderi”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

Potrivit unul clasament european, România este pe ultimul loc în ceea ce privește zilele alocare învățământului. În ultimii trei ani, anul școlar a avut mai puțin de 170 de zile. Ștefan Pălărie, seator USR-PLUS a făcut un proiect de lege prin care propune ca anul școlar să înceapă mereu de la 1 septembrie.

„Numărul de săptămâni de școală sau numărul de zile de școală nu poate să scadă sub 175 de zile, în cazul învățământului primar, sub 180 de zile, în cazul învățământului gimnazial, și sub 185 de zile, în cazul învățământului liceal”, a explicat Ștefan Pălărie, senator USR PLUS.

USR-PLUS propune o altă lege în ceea ce privește vacanțele elevilor

Alin Apostol, deputat USR-PLUS, a venit cu un proiect legislativ menit să stimuleze tursmul din România pe tot parcursul anului și astfel vrea ca vacanțele elevilor să fie decalate în funcție de zona georgrafică.

„Susţin adoptarea unui ‘nou model de vacanţă’ pentru elevii României. Un model, ce s-a dovedit de succes în multe ţări europene, poate fi şi o soluţie cu impact pozitiv asupra economiei naţionale. Şi în România, putem implementa împărţirea teritoriului pe zone geografice. Fiecare macroregiune intră în vacanţa intersemestrială cu durata de 1 săptămână pe rând şi fără suprapunere.

O simplă succesiune poate avea un impact major: stimulează creşterea turismului intern, aduce un impact pozitiv asupra domeniului hotelier şi a celorlalte segmente HoReCa, elimină blocajele din traficul rutier, dar şi aglomeraţia din staţiuni. Putem dubla această stimulare a economiei cu susţinerea educaţiei printr-o succesiune a datei de debut al anului şcolar în septembrie”, potrivit unui comunicat de presă al partidului.