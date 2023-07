”Se descurcă de una singură” Declarațiile pe care le făcea Rona Hartner despre fiica ei, înainte de a afla că este diagnosticată cu cancer în stadiul IV! Rita are doar 15 ani

In articol:

Rona Hartner trece în prezent printr-o situație extrem de delicată, asta după ce a aflat că are cancer la plămâni în stadiul IV, cu metastaze la creier. Recent, vedeta chiar a spus public că, dacă ar fi să se gândească la cel mai negru scenariu, una dintre dorințele pe care o are este ca fiica ei, Rita, de 15 ani, să fie bine.

Totuși deși la o vârstă fragedă, fiind în perioada adolescenței, Rita este o fiică model, spunea Rona Hartner în urmă cu ceva timp, în emisiunea ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D și moderată de Teo Trandafir.

Conform declarațiilor făcute de artistă, fata ei se descurcă deja singură și este un copil extrem de cuminte. Mai mult, Rita este implicată într-o mulțime de activități, căci face școală de acasă, și îi este alături mamei sale peste tot, inclusiv la concerte.

“E mai înaltă decât mine. Fata mea se descurcă de una singură. Anul acesta mi-am luat un an sabatic mamă-fiică, să descoperim mai multe lucruri împreună. Și o iau cu mine peste tot. Îmi dau seama că la 18 ani va pleca pe drumul ei, între șapte ani și acum a fost numai și numai la școală. Și eu de fiecare dată când plecam în România, ea rămânea cu mama. Iar eu, ca artistă, am simțit o suferință destul de mare. De aceea am optat să facă o școală acasă, este în Franța, și în același timp să mă urmeze peste tot. Home schooling, cu școală de modeling, cu alte chestii. Nu prea îi place la școală cu foarte mulți copii, colegii nu au fost prea cool. Așa că home schooling îi convine mai mult. Vrea să facă un curs de hair styling, pe culoare bio, va face și modeling. Și avem și un film în care va juca. A mai jucat, deja, în trei filme. Și e basistă”, a spus Rona Hartner, în emisiunea lui Teo Show, în urmă cu ceva timp.

Cum a ales Rona Hartner numele fiicei sale

Rona Hartner este extrem de mândră de fiica sa, iar adolescenta îi aduce multă bucurie mamei ei. În urmă cu 15 ani, atunci când cântăreața și-a adus fata pe lume, aceasta a ales un nume cu totul și cu totul deosebit pentru ea, respectiv Rita Sumalya, iar nu de puține ori, fanii vedetei s-au întrebat de unde

a avut această inspirație.

În urmă cu ceva timp, însă, Rona Hartner a dezvăluit pe îndelete povestea din spatele numelui fiicei sale și a explicat concret cum a ales cele două prenume speciale.

„Am vrut să îi dau un nume quechuan ca să nu își uite originile din Argentina, mai precis de la indienii quechuan de unde vine străbunica ei, din partea tatălui. Am ales Sumalya care înseamnă „lumină frumoasă” și pe urma i-am pus și numele sfintei mele preferate, Sfânta Rita, și atunci are cele două nume.”, mărturisea cântăreața

Rona Hartner și fiica sa, Rita [Sursa foto: Facebook ]