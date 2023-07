Se împlinesc 13 ani de la moartea Mădălina Manole! Unul dintre bunii prieteni ai artistei face dezvăluiri emoționante după ce a fost la mormânt: "Am primit mai multe semne de la ea" | EXCLUSIV

In articol:

Ziua de 14 iulie a reprezentat un moment negru pentru industria muzicală din România.

Vestea că Mădălina Manole a murit i-a luat pe toți prin surprindere și nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de nenorocire.

Acum, la 13 ani de la tragicul eveniment, prietenii și familia încă o plâng pe artistă și îi duc, necontenit, dorul. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Daniel Gheorghe, bunul prieten al Mădălinei Manole, despre durerea acestor ani, dar și despre ultima scrisoare pe care acesta i-a adresat-o Mădălinei.

Daniel Gheorghe i-a trimis, an de an până în 2022 câte o scrisoare Mădălinei Manole, însă anul trecut s-a oprit. A fost ultima scrisoare și ne-a explicat și motivul pentru care a decis atunci să se oprească din scris. Daniel nu a uitat nici anul acesta să meargă la cimitir la Ploiești, acolo unde se odihnește bunul său prieten.

Nu a mers singur, ci împreună cu Marian Manole, fratele Mădălinei, cei doi fiind la rândul lor prieteni.

Daniel a păstrat tradiția și a dus și anul acesta un tablou al artistei la mormânt. Fotografia a rămas apoi, așa cum ne-a mărturisit chiar el, la fratele vedetei.

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală: Daniel Gheorghe]

Daniel Gheorghe, bunul prieten al Mădălinei Manole, mărturii emoționante

În fiecare an, în data de 14 iulie, Daniel Gheorghe îi transmitea Mădălinei Manole câte o scrisoare. În 2022 a fost ultima de acest gen și ne-a explicat, în exclusivitate, și motivul pentru care s-a oprit din scris.

Citește și: Cazul morții Mădălina Manolele ar putea fi redeschis! Mihaela Brooks, profiler FBI, răstoarnă întreaga anchetă: „Sunt dovezi că a fost ucisă”

Daniel a mers la mormântul Mădălinei Manole sâmbăta trecută, prietenul artistei obișnuiește să meargă cu o săptămână înainte de 14 iulie la Ploiești și de fiecare dată a dus un tabloul al celebrei cântărețe. Tradiția a fost respectată și anul acesta, iar cel care a păstrat tabloul a fost fratele Mădălinei Manole.

"Am fost sâmbăta trecută la Ploiești, pentru că astăzi este ziua de 14 iulie și eu merg mereu cu o săptămână înainte. În 2022 a fost cea de-a 12-a scrisoare și ultima. Așa am și intitulat-o. Anul acesta nu am mai continuat.

Citeste si: Larisa s-a întors în „Casa iubirii” și a pus pe jar inima lui Ionuț! Concurentul a izbucnit în lacrimi de emoție și vrea să plece acasă: „Mi-a fost dor de tine. N-ai idee”- kanald.ro

Citeste si: Cum arată Păpușa asiatică, dominatoarea care are cupă G la sutien și face milioane de dolari umilind bărbații. GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Ca în fiecare an, în apropierea zilei de 14 iulie, eu merg și cu alte ocazii, dar în mod deosebit în apropierea zilei de 14 iulie cu tabloul. Mi-am păstrat tradiția de a depune un tablou la mormântul Mădălinei.

Am fost întrebat de ce anul acesta nu am mai compus nicio scrisoare, am spus că încă de anul trecut a fost ultima scrisoare pentru că am primit și semne de la Mădălina. Acele 12 scrisori adresate ei nu au fost în zadar", a explicat Daniel Gheorghe, pentru WOWbiz.ro.

Mormântul Mădălinei Manole și portretul dus la cimitir de Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală: Daniel Gheorghe]

Ce semne a primit Daniel Gheorghe de la Mădălina Manole

Daniel Gheorghe a început prin a fi fanul artistei, iar mai apoi cei doi au devenit foarte buni prieteni. După ce i-a organizat un flashmob în Aeroportul Otopeni, unde au venit numeroși artiști să cânte și să danseze. Daniel a primit și un semn de la artistă.

Citește și: Apropiații astrologului Mădălina Manole sunt îngenuncheați de durere! Pe rețelele de socializare au curs mesajele, în semn de omagiu, pentru tânăra care a murit subit la 39 de ani: „Cei mai buni oameni ne părăsesc mereu”

Câțiva ani mai târziu, Mădălina Manole i-a apărut în vis și ia mulțumit pentru cele petrecute în aeroport și mai ales pentru faptul că se gândește întotdeauna la ea și reușește să facă lucruri atât de frumoase, după cum ne-a mărturisit chiar el.

"La primul semn mi-a spus: Te-ai gândit la mine și te gândești mereu și ai venit cu colegii mei să-mi faceți un flashmob în aeroport.

Eu în anul 2017, tot așa în apropierea zilei de 14 iulie, am realizat un flashmob cu colegii de scenă ai Mădălinei și am ales ca locație Aeroportul Otopeni(...) Anul trecut, până să scriu ultima scrisoare mi-a trimis un semn și mi-a spus așa: Ce frumos, te gândești mereu la mine și ori de câte ori ai prilejul, faci ceva în memoria mea. Gândurile mele iată că s-au dus către ea", a dezvăluit Daniel Gheorghe, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Eu nu milogesc niciun ban la nimeni. Nu pot să îmi mișc mâinile, nu pot să mă duc la muncă și am doi copii de crescut.” Dana Roba, jignită după ce a cerut bani pentru operații- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 iulie 2023. Ce mare sfânt este celebrat vineri- stirilekanald.ro

Citeste si: Ies la iveală detalii uluitoare! Prietenii Danei Roba, conștienți de problemele existente în căsnicia ei, dar make-up artista încerca să evite expunerea publică- radioimpuls.ro

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală: Daniel Gheorghe]

Daniel Gheorghe, totul despre prima oară când a văzut-o pe Mădălina Manole

Daniel Gheorghe avea 12 ani când a văzut-o prima oară pe Mădălina Manole live. Acesta cânta la Festivalul de la Mamaia, iar vocea ei l-a fascinat încă din prima clipă.

Citește și: Fratele Mădălinei Manole reacționează, după ce experții FBI au anunțat că ar putea fi redeschis cazul privind decesul artistei. Ce probe au descoperit specialiștii: "Nu a fost o sinucigașă!"

"Voi începe cu anul 1988, când Mădălina a participat la Festivalul de la Mamaia, la Secțiunea Interpretare, cu piesa „Un om sentimental”.

Aveam vârsta de 12 ani, eram prezent cu părinții și îmi aduc aminte că am fost în fața scenei și stăteam cu capul în palme și mă uitam la ea. Eram fascinat.

Apoi am fost în culise, vă dați seama, la 12 ani! Mi-a plăcut foarte mult timbrul ei vocal, mi-a rămas impregnat în memorie. După această întâlnire a urmat o serie de spectacole în care mă invitase, au trecut anii și am plecat de la titulatura de fan, după care, fiind alături de ea, în diverse ocazii, filmări acasă la ea, videoclipuri, spectacole, emisiuni și așa mai departe, am reușit să ajung la sufletul ei ca prieten și m-a acceptat în grupul ei de prieteni", a mărturisit Daniel Gheorghe, bunul prieten al Mădălinei Manole.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală: Daniel Gheorghe]