Care este adevarul? Se imprastie virusul daca avem pornit aparatul de aer conditionat? Profesorul Alexandru Rafila a facut precizari de ultima ora.

, a declarat Alexandru Rafila intr-o interventie prin videoconferinta intr-o emisiune de televiziune.

Cat timp raman in aer particulele de coronavirus de la o persoana care vorbeste fara sa poarte masca

Cat timp rezista in aer particulele de coronavirus de la o persoana care vorbeste fara sa poarte masca de protectie? Cercetatorii americani au facut un studiu si au calculat care este intervalul de timp in care virusul ramane in aer.

Potrivit specialistilor de peste Ocean, citati de postul de televiziune CNN, picaturile si particulele de saliva infectate cu COVID-19 eliberate de o persoana infectata rezista pana la 8 minute!

Oamenii de stiinta de la Institutul National de Sanatate si de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit ca o persoana care vorbeste tare pentru un minut elibereaza in aer peste 1.000 de particule de saliva cu noul coronavirus. Iar acestea raman in aer aproximativ 8 minute. Daca sunt inhalate de o persoana sanatoasa, aceasta se va infecta si ea, la randul sau.

Cum s-a desfasurat studiul pentru determinarea timpului de viata al virusului in aer citat de jurnalistii de la CNN? Americanii au facut un experiment cu un subiect testat pozitiv cu COVID-19, pe care l-au pus sa rosteasca "Stay healthy" (n.r. Ramai sanatos), intr-un spatiu inchis. Apoi, cu ajutorul unui laser, au observat ce se intampla cu particulele de saliva expulzate in aer. Picaturile de saliva s-au micsorat si au inceput sa se evapore abia dupa 8 minute!