Sebastian Chitoșcă de la Survivor, consolat de o olteancă frumoasă, după divorțul de Alexandra! ”Fata e șmecheră. Mă dau mare cu ea” Se naște o idilă?

In articol:

Sebastian Chitoșcă a fost abordat pe TikTok de Cristina de la iUmor, una dintre fetele cele mai urmărite de pe online-ul românesc.

”Te-am văzut la emisiune și mi-a părut super-rău pentru tine”

Frumoasa olteancă i-a spus lui Sebi că nu știe prea multe despre el dar a auzit că s-a despărțit de soție și s-a gândit că n-ar fi rău să-l consoleze.

Cristina: Am vorbit cu un prieten de-al tău și mi-a zis: ”nu-l știi pe Sebi?”. I-am zis că n-am de unde să te știu și apoi mi-au zis urmăritorii să intru cu tine că ești pe live. Și mi-au zis că ești tipul pe care l-a părăsit... mă rog... Și chiar mă uitasem acum 2 zile la o emisiune unde povesteai și mi-a părut super-rău. Și de asta am zis, intru cu el ca să-i ridic puțin moralul, că viața merge înainte. Lasă că vine altă fată!

Cristina de la iUmor a intrat pe TikTok să vorbească cu Sebi Chitoșcă

Sebi: Normal că vine, noi să fim sănătoși, că le ducem pe toate.

Cristina: Ai jucat la Steaua, ești fotbalist?

Sebi: Am fost, nu mai sunt. Am renunțat ca prostul la 26 de ani, am plecat din țară....

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, în drum spre Germania! Fanilor nu le-a venit să creadă cu cine se afla în avion: „Cat de frumoși sunteți”

Cristina: Ai fost și la Steaua, înseamnă că erai jucător bun.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf, cerere neașteptată pentru Anamaria Prodan: „Mi-a cerut să renunț la numele lui de familie”- bzi.ro

Sebi: Am fost, am fost bunicel, așa.

”Nu merită să stai lângă care nu te mai iubește”

Cristina l-a impresionat în mod plăcut pe Chitoșcă

Dialogul dintre cei doi a continuat în aceiași termeni și a devenit evident pentru toată lumea că cei doi se potrivesc de minune. Cristina a continuat să-l tragă de limbă în legătură cu felul în care se simte și i-a repetat că nu trebuie să mai stea atrist și că viața merge înainte.

Citeste si: Culiță Sterp i-a dat unfollow Irishei! Prima reacție a Faimoasei de la Survivor România: „Ești tras la răspundere”

Cristina: Mă bucur că ești bine. Dar știu că nu ești bine.

Sebi: N-ai cum să fii... măi, foarte bine nu ești, că sunt 8 ani de zile în care ai muncit, ai tras ca un câine... Dar e mai bine așa, cu forța nu se poate.

Cristina: Și decât să stea cineva care nu te mai iubește lângă tine, nu se merita.

Chitoșcă despre Cristina: ”O știu de la televizor”

Sebastian Chitoșcă a părut să se simtă extrem de bine în compania Cristinei iar la un moment dat a început să citească unele comentarii. Un urmăritor i-a cerut să închidă discuția cu fata și să intre cu altcineva.

”Nu intru cu nici un Costică. Pe fata asta o știu de la televizor, e șmecheră. Mă dau și eu mare cu ea aici, în live. Ai susținători și aici, la mine”, a mai spus Sebi.

Sebastian și Alexandra Chitoșcă s-au despărțit în urmă cu o lună

Sebastian Chitoșcă s-a despărțit de soția lui, Alexandra, în urmă cu câteva săptămâni, iar femeia a obținut un ordin de protecție valabil pe 6 luni împotriva fostului fotbalist, pe care l-a acuzat că a fost violent cu ea. În prezent, el este singur. De cealaltă parte, Cristina Șchiopu este din Târgu Jiu și este manager al unei firme de amanet. Anul trecut, ea a obținut două like-uri de la juriul iUmor după un număr în care a vorbit în dialect oltenesc.