Accidentul de mașină al lui Selly a fost un subiect care a creat multă controversă în rândul internauților și a hotărât să facă un video în care să explice cu lux de amănunte cum s-a petrecut întregul eveniment.

Selly a explicat cum a făcut accident cu mașina la mai puțin de o lună după ce și-a cumpărat bolidul de lux

Liderul trupei 5Gang se afla alături de Gami în mașină, în momentul accidentului și a spus de ce s-a ciocnit Selly de un alt autotorism din trafic.

„Nu știu unde se uita, cred că se uita în față și a văzut pe Waze, doar că Selly nu prea știe străduțele și Waze-ul se mai mișcă și în reluare și a realizat că trebuie să facă stânga, cam târziu...”, a spus Gami.

Selly a ținut să clarifice totul după ce mai mulți internauți au comentat pe marginea acestui subiect, considerându-l pe Selly nevinovat.

„Eram în sens și e un sens destul de nasol. Era deja în sens și nu eram încadrat pentru stânga când mi-am dat seama că trebuia să fac stânga. M-am uitat, m-am asigurat, dar strada era full de mașini și l-am văzut pe un tip cu un Golf venind din unghiul mort și am intrat și i-am tăiat calea și așa s-a produs accidentul. Eu am fost de vină, eu am fost neatent, dar țin să menționez că dacă șoferul era mai experimentat (domnul se dădea foarte experimentat) putea să evite. Avea tot timoul din lume să frâneze. Sunt un pic ofticat, recunosc, de faptul că dintre toate locurile în care putea să mă lovească, mi-a stricat și ușa asta și aia și mi-a strâmbat și stâlpul. Acum trebuie îndreptat și nu o să mai fie niciodată ca nou.”, a spus Selly în vlogg-ul său.

Selly a explicat de ce nu avea asigurare în momentul accidentului, spunând că mașina lui nu este încă înmatriculată și încă are numere roșii.

„Îmi pare rău că am făcut accident, dar cel mai important lucru este că omul ăla cu copii din mașină și eu suntem bine. Copiii s-au bucurat că s-au văzut cu mine și totul a fost ok. Până la urmă sănătatea contează cel mai mult. Astea sunt niște fiare care se repară.”, a spus Selly la final.