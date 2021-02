Ce s-a ales de milioanele lui Mihai Găinușă, la 7 ani de la cearta cu Șerban Huidu? Probleme cu banii pentru fostul Cârcotaș!

In articol:

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au scris istorie împreună la Cronica Cârcotașilor iar în prezent se întrec în audiențe la radio. Totuși, atunci când vine vorba de bani, Huidu pare să fi ieșit mai câștigat după 7 ani rivalitate.

Veniturile lui Huidu au scăzut la jumătate

Șerban Huidu a avut mult de pierdut după despărțirea de Mihai Găinușă, dacă ne uităm în cifrele frimei sale de producție, ”Hodoronc Tronc Production”. În 2014, anul în care s-a despărțit de Găinușă, afacerile lui Huidu au scăzut la jumătate, de la 5,5 milioane lei la 2,2 milioane lei. Totuși, în ultimii 6 ani, Șerban a avut o cifră de afaceri care a depășit 13,5 milioane lei, ultimul profit net declarat fiind de 400.000 lei. Huidu avea în 2019 (ultimul bilanț, n.r.) 8 angajați și datorii de 1,1 milioane lei pe firmă.

La Găinușă e și mai rău: și-a închis firma de tot

La Găinușă, lucrurile sunt însă și mai complicate. El și-a lichidat firma de producție ”Trosc Pleosc Production” încă din 2016, an în care a avut o cifră de afaceri de 13.400 lei și un profit negativ de 195.000

lei. Înainte de scandalul cu Huidu, firma înregistra venituri de peste un milion de lei pe an.

Mihai Găinușă a încercat să reziste cu o pensiune pe care o deține în localitatea Cheia,

”Ți-ai asumat integral meritele”

însă și aceasta a înregistrat un profit ”negativ”, de 41.000 lei, la o cifră de afaceri de peste 500.000 de lei, în anul 2019. Cel mai probabil, situația a fost și mai complicată în 2020, an în care investitorii din turism și-au închis masiv afacerile din cauza pandemiei. În prezent, el realizează matinalul la un post de radio și are propriul canal de Youtube urmărit de doar câteva sute de abonați.

MIhai Găinușă și Șerban Huidu au făcut bani frumoși împreună

Plecarea lui Mihai Găinușă de la Cronica Cârcotașilor și cearta cu Șerban Huidu a fost o adevărată surpriză și nimeni nu știe nici astăzi, foarte clar, de ce s-au supărat cei doi atât de tare unul pe celălalt. S-a vorbit insisitent despre o discuție legată de bani, însă Găinușă spune că a fost doar de faptul că nu-i erau recunoscute meritele.

„Mulțumesc Șerban că ai crezut în valoarea mea. Nu-ți mulțumesc pentru că ai distrus ceea ce am construit împreună. Și ți-ai asumat integral meritele. Nu mă deranjează toate mesajele tale, deoarece nu mă mai interesează trecutul. Am făcut radio și televiziune și înainte de Cronică, fac și după. N-o să fac niciodată compromisul de a scrie vulgarități, numai ca să câștig un public pe care n-o să-l respect”, a spus la un moment dat Mihai Găinușă.