Și-a botezat fetița pe patul de spital, după ce micuța a ajuns de urgență la Terapie Intensivă. Cântăreața Cristina Drăgan Diaconescu a trăit șocul vieții ei, la scurt timp de când a devenit mamă a patra oară

Cristina Drăgan Diaconescu a tras o sperietură de moarte, la scurt timp de când a devenit mamă pentru a patra oară. Artista a trăit clipe cumplite, căci fiica ei a ajuns de urgență pe secția de Terapie Intensivă, la doar cinci săptămâni de la naștere.

"A fost un șoc când am găsit-o intubată"

Cristina Drăgan Diaconescu a povestit că fiica ei a ajuns pe mâinile medicilor la doar cinci săptămâni de când a venit pe lume, din cauza unei viroze. Inițial, fetița a primit diagnosticul de bronșiolită cu VSR, însă situația ei s-a agravat și a ajuns să fie internată pe secția de Terapie Intensivă: "Bucuria nu a ținut foarte mult, la cinci săptămâni Sofia a luat o viroză de la frații mai mari, adusă de la grădiniță. Am ajuns la spital, pentru că tușea și respira greu. Echipa de medici pneumologi a văzut-o și au decis să o interneze. Diagnosticul inițial a fost bronșiolită cu VSR, iar situația s-a agravat, din păcate.

A ajuns în Terapie Intensivă de urgență chiar de Sfântul Nicolae. A fost pusă pe aparatul de oxigen, peste noapte s-a decompensat și au intubat-o. A fost un șoc când am găsit-o intubată. Șefa de secție de la Terapie Intensivă mi-a zis pe un ton hotărât că situația este foarte gravă. Era infectată și cu o bacterie din tractul ei respirator. Nici nu ieșea în analize, atât de parșivă a fost. Au pus-o pe un antibiotic mai puternic, care a salvat-o. Am pătimit...Am avut încredere în medici.", a mărturisit artista, pentru starpopular.ro.

Interpreta de muzică populară a fost nevoită să-și boteze fetița în spital

Problemele grave de sănătate cu care fiica ei s-a confruntat au făcut-o pe solistă să ia decizia de a-și boteza copilul în spital: "Sofia a fost botezată fix când a intrat la Terapie Intensivă. A venit părintele Ioan Ruse și a botezat-o de urgență. Se face o rânduială mult mai simplificată și se stropește cu apă sfințită.

Foarte mulți preoți s-au rugat pentru noi, foarte mulți oameni ne-au sprijinit. Am trăit acele momente cu lacrimi, disperare, bucurie, deznădejde, toate au fost în sufletul meu. Dar am ieșit mai puternici și am învățat să prețuim darul vieții.", a mai spus Cristina Drăgan Diaconescu, pentru sursa citată.