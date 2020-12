Silvia Chifiriuc, mărturisiri din intimitatea mariajului cu Petre Roman: ”Este o situație neplăcută sau incomodă...”

Silvia Chifiriuc, despre căsnicia cu Petre Roman. Artista și politicianul trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de 10 ani.

Silvia Chifiriuc și Petre Roman trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de un deceniu, formând unul dintre cele mai închegate cupluri din showbiz. Artista și politicianul au împreună un copil, Petrus, în vârstă de 11 ani.

Silvia Chifiriuc a fost invitată într-o emisiune TV, unde a vorbit despre relația ei cu Petre Roman .

Silvia Chifiriuc si Petre Roman[Sursa foto: Instagram]

Silvia Chifiriuc, mărturisiri din intimitatea mariajului

Silvia Chifiriuc mărturisește că s-a pus foarte multă presiune pe umerii săi, din cauza relației cu Petre Roman, însă pe nedrept.

”S-a pus multă presiune pe mine și în mare parte, pe nedrept. Am suferit pentru că sunt un om foarte sensibil. Dar am avut mereu acest crez al meu că am mers pe drumul meu drept. Sunt un om foarte sigur pe mine atunci când aleg ceva. Am o singură teamă: de Dumnezeu”, a spus soția lui Petre Roman.

Silvia Chifiriuc si Petre Roman[Sursa foto: Instagram]

Soția lui Petre Roman a dezvăluit că în pandemia de coronavirus, ea și soțul ei au petrecut mai mult timp împreună.

”Eu am trăit și trăiesc în relația asta foarte frumos. Sunt un om realizat din toate punctele de vedere. Avem un băiețel minunat. A împlinit 11 ani Petrus. Și exact cum spuneam este o situație neplăcută sau incomodă, atunci când nu ești sigur pe ceva. Când nu ți se transmite cu adevărat ceea ce tu aștepți din partea celuilalt partener.

Atâta timp cât eu am simțit din partea lui lucruri bune. Totul este ca la început. Nu văd nicio diferență. Noi suntem două persoane foarte libere, în sensul că nu se sufocăm unul pe altul. El citește, eu am programul meu. Și când ne vedem la masă, acum cu pandemia am stat mai mult timp împreună, asta este extraordinar, să te poți completa foarte bine și să îți fie drag să stai cu cineva”, a mai spus Silvia.