Silviu Prigoană, despre cea mai mare durere a sa ”Când mi-am îngropat copilul…” Dezvăluiri emoționante

Invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Silviu Prigoană a mărturisit că handicapul pe care îl are nu l-a afectat niciodată, nu s-a simțit complexat de faptul că în urma unui accident de muncă a rămas fără un picior. Tragedia aceasta l-a făcut să se ambiționeze mai mult, să lupte mai mult, însă lucrul care l-a afectat cel mai mult a fost moartea copilului său.

În 2009, Adriana Bahmuțeanu a născut prematur un băiețel, care a murit după doar 3 săptămâni. ”Cel mai cumplit lucru care ți se poate întâmpla este să-ți îngropi copilul. Deja nu mai are rost nimic”, spunea Silviu Prigoană despre moartea băiețelului său, pe care apucase să-l boteze și să-i pună numele Darius.

Și astăzi, Silviu Pigoană spune că este cel mai dureros lucru pe care l-a trăit până acum. ”Au fost lucruri care m-au afectat. De exemplu, atunci când mi-am îngropat copilul. De atunci am început să am o altă persepectivă asupra lucrurilor”, i-a spus Silviu Prigoană lui Denise Rifai.

Silviu Prigoană, despre moartea băiețelului său, născut prematur

Pierderea piciorului, moartea micuțului Darius, dar și sfârșitul tragic al primei sale soții, care l-a lăsat văduv, cu doi copii mici, sunt drame care pe mulți i-ar fi dărâmat complet. Și totuși, Silviu Prigoană a ales să se ridice și să lupte din nou.

”Sunteți supărat pe Dumnezeu”, l-a întrebat Denise Rifai, aproape de finalul interviului.

”Nu, Doamne ferește! E prietenul meu, e tata. Scrie în Biblie că eu sunt făcut după chipul și asemănarea lui, înseamnă că Dumnezeu are un picior de lemn, așa scrie în Biblie. Nu pot să învinuiești Divinitatea pentru nimic din ce ți se întâmplă ție pentru că e liberul arbitru și tu ești victima propriilor tale decizii. Dacă eu nu mă duceam la muncă în ziua respectivă, nu aveam accident, dacă nu mă căsătoream cu Viorica (n.red prima soție a lui Prigoană), eu nu aveam de suferit că a murit, dacă eu nu-l făceam pe Darius, nu murea și nu aveam nicio problemă. Ce treabă are Divinitatea în toate problemele astea ale noastre? Eu îl menajez foarte mult pe Dumnezeu, pentru că nu-i cer niciodată nimic. Și nici nu am de gând să-i cer pentru că sunt 7 miliarde pe planetă care-i cer. De aceea încerc să mă descurc singur, fără sprijinul lui”, i-a răspuns Silviu Prigoană lui Denise Rifai.