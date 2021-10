Silviu Prigoană nu o lasă pe Adriana Bahmuțeanu să își vadă copiii! Criticile aduse fostei soții: „Am întrebat-o dacă și-a făcut vaccinul”

In articol:

Scandalul dintre Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu pare să fie fără final. Afaceristul a anunțat că nu își mai lasă fosta soție să își vadă copiii, în contextul în care nu se protejează împotriva virusului COVID-19. Silviu Prigoană se teme pentru sănătatea și siguranța copiilor săi, cât și a tatălui său în vârstă de 90 de ani.

„Nicio decizie a vreunei instanțe din această țară nu mă poate obliga să-i dau copii unei persoane care în plină pandemie își permite să nu poarte mască și nici să se vaccineze.De câteva luni îl am la mine acasă și pe tata, o persoană de 90 de ani, care nu iese fără mască nici măcar în curtea interioară, că așa a auzit el că este bine.

Ori, dacă le dau voie copiilor în casa unei asemenea persoane, risc ca cei mici să-mi aducă în casă! Și dacă vine, gata, am scăpat de tata! Numai că eu nu vreau acest lucru!”, a declarat Silviu Prigoană, pentru Impact.ro

Silviu Prigoană [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Adriana Bahmuțeanu a venit cu Protecția Copilului la ușa fostului soț

Silviu Prigoană a mai dezvăluit că fosta lui soție s-a prezentat cu Protecția Copilului la poarta casei sale. El a mărturisit că a refuzat în continuare să își lase copiii alături de fosta lui soție, care refuză să se vaccineze și i-ar pune și pe cei mici în pericol.

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu, apariție îngrijorătoare, cu masca de oxigen pe față. Fanii au intrat în panică: "Dacă vreți să treceți mai ușor peste sechelele acestei maladii..."

„Doamna a venit la poarta casei mele, însoțită de un reprezentant al Protecției Copilului. Am ieșit cu copiii în poartă și am întrebat-o dacă și-a făcut vaccinul. Sau dacă are ceva împotriva portului măștii, căci cum ajung copiii la ea, cum le smulge măștile de pe față.

Ea a scăldat-o. Eu, nu! Am cerut să se consemneze în raportul celui de la Protecția Copilului despre acest amănunt, deloc de neglijat.

Și nu i-am dat niciun copil. Anunț public că nici nu o voi face până când doamna nu se va vaccina!”, a mai spus Silviu Prigoană, pentru sursa citată.