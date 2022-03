Simona Gherghe și-a privit copiii și a făcut o mărturisire la care mulți nu se așteptau: "Pentru profesia mea nu e un lucru bun"

In articol:

Simona Gherghe a devenit de-a lungul anilor imaginea unui om de televiziunea foarte apreciat, cu o carieră de succes. Vedeta a bifat reușite după reușite, însă de aceleași lucrurie mărețe se bucură și pe plan familial, dorindu-și mereu să devină soție și mamă.

Visele sale au prins contur, ba chiar au făcut-o să trăiască clipe pe care nici măcar nu îndrăznea să și le imagineze, după cum spune chiar ea.

Simona Gherghe, afectată de faptul că a fost singură la părinți

Prinvind la ceea ce are acum, un soț și doi copii, dar și la trecutul ei și felul de a fi, Simona Gherghe a făcut o mărturisire prin care și-a luat fanii prin surprindere.

Deși se află în lumina reflectoarelor și toți ochii sunt mereu ațintiți asupra sa, prezentatoare recunoaște că niciodată nu i-a făcut plăcere să se învârtă în lumea mondenă, fiind o persoană pentru care socializarea nu este punctul forte.

”Nu sunt cea mai sociabilă persoană din lume. Orice ieșire vine la pachet cu un mare cumul de stres. Nu-mi plac mondenitățile, ceea ce, pentru profesia mea, nu e tocmai un lucru bun. Am tot căutat să văd de unde mi se trage. Sigur, o fi și în firea mea. Dar mai e de la ceva”, a scris Simona Gherghe pe internet.

Tot căutând răspunsuri, în speranța că va ajunge să se cunoască mai bine, Simona Gherghe a retrăit câteva momente din copilăria sa, dându-și astfel seama că, cel mai probabil, de acolo a pornit totul.

Moderatoarea show-ului matrimonial spune că din cauza faptului că este singură la părinți, niciodată nu a cunoscut dragoste de frate, jucându-se și stând mai mereu singură, în așteptarea părinților. Motiv pentru care acum îi vine greu să împartă și să se deschidă în fața altei persoane.

”Am fost copil singur la părinți. În copilărie, carevasăzică, m-am jucat mai mult singură. Ieșeam afară, cu cheia de gât (treaba asta va trebui să le-o explic într-o zi copiilor), aveam amici, prieteni, colegi de școală, dar îmi amintesc mult de jocul de una singură. Cu păpușile, de-a învățătoarea, de-a gimnastica, de-a prezentatoarea, în apartamentul în care am crescut, când îi așteptam pe ai mei de la muncă. Nu prea știam să împart jucarii, pentru că nu am avut cu cine. O vreme, mi-am dorit și eu un frate sau o soră, apoi mi-a trecut. Probabil mă prinsesem eu că e bine și să vină toate spre tine…”, a mai adăugat prezentatoare.

Însă pentru că viața i-a oferit mai mult decât visa, să fie mamă de doi, S imona Gherghe spune că, deși nu știe și nu a simțit dragostea unui frate sau a unei surori, ea iubindu-și doar părinții și soțul, acum măcar poate fi martora unor astfel de sentimente mărețe.

Privind la legătura dintre copiii ei, dar și la cea dintre soțul și sura lui, Simona Gherghe mărturisește că, deși are o viață împlinită, mai are o dorință. Aceea ca Ana și Vlad să rămână și peste ani la fel de uniți, de responsabili și de iubitori unul față de altul precum sunt acum, luând acest exemplu de la Răzvan și sora lui.

”Și iată-mă, acum, adult fiind, martora unei iubiri pe care nu am cunoscut-o. Știu cum e să-ți iubești bărbatul, cum e să-ți iubești până la adorație copiii, dar nu știu ce simt frații unul pentru altul. Mă uit la Ana și Vlad, îi văd cât sunt de legați, cum întreabă mereu unul de altul… chiar primul lucru, dimineața. Îi văd cum se joacă, cum se și bat, cum interacționează, cum sunt unul pentru altul, unul lângă altul. Mi-am dorit enorm să am un copil. Nu aș fi îndrăznit niciodată să visez la doi. Iar pentru ei, e magic că se au unul pe altul. O iubire pe viață! Iubirea de frate și soră… O iubire pe care eu n-o s-o trăiesc niciodată, sunt doar martoră, zi de zi. Mă uit și la Răzvan și la sora lui, care sunt apropiați și se ajută de fiecare dată, necondiționat. Sper să fie la fel și Ana și Vlad”, a concluzionat vedeta.