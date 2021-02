Simona Hapciu, despre cum și-a pus amprenta asupra ei competiția Survivor România! „Nu am fost niciodată mai...” 

In articol:

Nu este niciun secret faptul că Survivor România este una dintre cele mai grele competiții care nu doar că pune la încercare fizicul concurentului, ci și psihicul.

Astfel, concurenții trăiesc la limita subzistenței, își procură hrană singuri din ceea ce le oferă jungla din Republica Dominicană și trebuie ca în fiecare zi să dea totul pe traseele din concurs, care le pun la solicită atât forța, dar și aptitudinile.

Simona Hapciuc a fost una dintre cele mai bine sportive din cadrul competiției Survivor România, însă a fost eliminată în urmă cu câteva ediții. Abia după ce a ajuns în România și-a dat seama cum și-a pus amprenta asupra sa competiția fenomen a momentului, difuizată pe Kanal D, de joi până duminică, de la ora 20:00.

Simona Hapciuc, despre cum i-a fost afectat corpul în competiția Survivor România: „Nu am fost niciodată mai...”

Blondina încă vede urmările competiției chiar pe propriul corp! Aceasta a ajuns în România, iar acum poate să se bucure de discuțiile cu fanii de pe rețelele de socializare. Simona Hapciuc ține legătura cu ei pe Instagram, acolo unde încearcă să le povestească cât mai multe evenimente din culisele Survivor România și își dă cu părerea în ceea ce privește evenimentele care au loc în

cadrul competiției, de la eliminarea ei.

Simona Hapciuc este foarte prezentă pe contul de Instagram, unde are o comunitate de circa 38 de mii de urmăritori, cărora le împărtășește totul! Aceasta a realizat modul în care și-a pus amprenta asupra sa competiția Survivor România abia după ce a ajuns înapoi acasă, în România. A rămas de-a dreptul șocată după ce s-a privit în oglindă și aproape că nu i-a venit să creadă!

Vedeta nu s-a putut abține și a împărtăși totul cu fanii de pe rețelele sociale, care la rândul lor au rămas cu gura căscată.

Simona Hapciuc, dezamăgită de eliminarea de la Survivor România: „M ă consider una din cele mai bune”

Se pare că Simona Hapciuc a slăbit enorm de mult cât a stat în Republica Dominicană, ba mai mult, aceasta a mărturisit că nu a fost atât de suplă niciodată în viața ei!

Blondina este de părere că eliminarea ei din competiție nu este nimic altecava decât o strategie, iar voturile nu reflectă performanțele de care a dat dovadă de fiecare dată pe traseu. Simona Hapciuc este dezamăgită că a părăsit Survivor România, mai ales că ea spune că a adus puncte valoroase Faimoșilor.

„Da, îmi pare rău că am ieșit după doar 7 săptămâni, deoarece mă consider una din cele mai bune concurente și dacă ai mei colegi nu mi-ar fi tăiat aripile visului pentru a-și alimenta ei orgoliul și răutatea, atunci traseul meu în competiție ar fi fost unul lung și plin de succese. Am plecat de acasă încrezătoare în mine și știind ce pot face i-am promis copilului meu că voi ajunge cel puțin până în finală, promisiune pe care am fost obligată să o încalc în momentul in care ei s-au decis să nu fie corecți și să mă trimită acasă, fără motive întemeiate.

Am luptat obosită, am luptat infometata și am luptat rănită. Am plâns când m-am accidentat și nu am putut intra la meciuri, deoarece îmi doream să ajut echipa, iar cu primul acord de la medic am intrat pe teren uitând orice durere și am luptat ca noua.”, a spus Simona Hapciuc după eliminarea de la Survivor România 2021.