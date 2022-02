Simona Hapciuc a rămas fără jobul din televiziune, dar nu o duce rău deloc. Din ce a ajuns să facă bani frumoși, în timp ce stă acasă: "Am un program lejer"

In articol:

Simona Hapciuc a rămas cu un gust amar după scurta experiență pe care a avut-o pe micile ecrane, când a fost nevoită să-și părăsească locul de muncă, din cauza unor divergențe.

Totuși, se pare că blondina se descurcă de minune pe plan financiar, căci a recunoscut că face bani frumoși, stând acasă.

Simona Hapciuc: "Sunt hotărâtă să nu mai fac nimic pe banii pe care îi făceam înainte"

Incidentul prin care a trecut a făcut-o pe Simona Hapciuc să analizeze mai bine ofertele pe care le primește. Blondina a dezvăluit că este hotărâtă să ceară mai mulți bani pentru viitoarele proiecte în care se va implica și să nu mai accepte să muncească pe niște sume modeste: "M-au chemat înapoi, sinceră să fiu. Le-am zis că mă duc fără probleme, doar că îmi doresc mai mulți bani și anumite lucruri cu care nu au fost de acord. Mi s-a părut corect să cer mai mulți bani, din moment ce am fost dată afară fără un motiv justificat.

Simona Hapciuc [Sursa foto: Instagram]

În momentul de față nu am niciun proiect în televiziune, cumva sunt destul de hotărâtă să nu mai fac nimic pe banii pe care îi făceam înainte. Cred că la un moment dat mi-am dorit foarte mult să fac televiziune, am acceptat niște sume care erau mult prea mici. Mi s-au oferit trei proiecte pentru începutul de an, dar la toate ne-am cramponat la zona financiară.", a mărturisit Simona Hapciuc, pentru Playtech.ro.

Simona Hapciuc [Sursa foto: Instagram]

Simona Hapciuc face bani din Instagram

Simona Hapciuc a recunoscut că un loc de muncă în televiziune ar ajuta-o categoric să-și mărească cu mult veniturile.

Cu toate acestea, blondina nu se plânge, căci a ajuns să câștige sume surprinzătoare de pe urma colaborărilor din mediul online și de pe urma antrenamentelor de fitness: "Eu câștig mulți bani din Instagram și antrenat, vreau să mi se ofere mai mulți bani decât fac având un program super lejer și stând mai mult pe acasă, altfel nu are rost. La finalul zilei, toată lumea se gândește la bani. Nu mai sunt atât de entuziasmată de ideea de a apărea la televizor, după ultimele experiențe am rămas cu un gust amar.", a adăugat Simona Hapciuc, pentru sursa citată.