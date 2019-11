Jador a făcut declarații scandaloase care au fost difuzate în vlogul Reea&Tina. Jador a declarat că ar fi făcut sex cu mai multe tinere cunoscute, inclusiv cu Simina.

Replica fostei iubite a lui Jador, înscărcinată acum cu logodnicul ei Alex Zănoagă, a venit imediat.

”Dacă Jador spune că s-a culcat cu mine este un mincinos. Noi nu ne-am văzut niciodată într-un loc în care să fi fost un pat, nici în România, nici în altă parte. Îi doresc ca Dumnezeu să aibă grijă de el și să-l ajute să fie potent. Da, într-adevăr că m-am văzut cu el. Alex știe. Eu am avut o perioadă când eram certată cu Alex, prin iulie, după ce m-am întors de la emisiune. Eram stresată că mă mutasem la București și era totul străn pentru mine. Voiam să mă mut în Timișoara, dar îmi începusem fațetele și trebuia să stau undeva aici. Am zis să mă ajute el (n.red. Jador). Am zis că mă ajută el. Atât a fost toată discuția! El a zis că nu poate să mă ajute, că nua re casa gata. Maică-sa m-a sunat când a aflat că am vorbit cu el și mi-a spus că se ocupă de casă, că acum cumpără canapele, că era totul pregătit, era gata. Ca să vedeți cât minte”, a spus Simina.

Jador a povestit că s-a văzut cu Simina, în timp ce aceasta era însărcinată cu Alex Zănoagă

Jador a avut în ultimele zile mai multe declarații controversate. Concurentul de la Puterea Dragostei s-a filmat în timp ce povestea că s-a întâlnit și s-a sărutat cu Simina, iubita lui Alex Zănoagă, deși ea este însărcinată.

Jador a povestit cu lux de amănunte ce s-a petrecut între el și fosta lui iubită de la Puterea Dragostei, dar ulterior a șters video-urile. Fanii emisiunii le-au păstrat, însă.

„Undeva pe la Victoriei, într-o seară, nu știu unde ți-a zis ție că se duce, știu că a fost la biserică înainte, s-a văzut cu mine, bă! Și ce crezi, ne-am și pupat în mașină la mine, că la ea în mașină nu... Ea am ajuns mai devreme, eu am ajuns mai târziu.

Odată a făcut accident, Zănoagă, știi ce zic, eu nu aveam de unde să știu că ea a făcut accident, și iar ne-am văzut. Era și soră-sa. Întreab-o dacă nu ne-am pupat. Îți zic și unde”, i-a transmis el lui Alex Zănoagă, logodnicul Siminei și tatăl viitorului ei copil.