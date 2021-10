Sora lui Serghei Mizil s-a stins din viață: ”Azi e cea mai tristă zi din viața mea”

In articol:

Clipe triste pentru Serghei Mizil! Sora lui, Donca, și-a pierdut viața, astăzi fiind cea mai grea zi pentru Serghei. În luna mai a acestui an, Serghei cerea ajutorul internauților pentru a o salva pe Sonia Donca.

Serghei publica un mesaj, care a fost distribuit de sute de persoane, prin care-i ruga pe internauți să meargă să doneze sânge, orice grupă, însă să specifice că este pentru Sonia.

” Apel umanitar: cine vrea sa ma ajute sa doneze sange la Centrul de transfuzie sanguina Bucuresti (str. Constantin Caracas nr.2) pentru sora mea cu specificarea numelui Sonia Donca internata la Institutul clinic Fundeni, Sectia Clinica Hematologie. Nu conteaza grupa de sange a donatorului. Adeverința/bonul primit/ă la efectuarea donației trimiteti-le la adresa de email sau pe whatsapp la numarul de telefon (datele pe biletul verde din poza de mai jos), cu specificarea pentru Sonia Donca”, era mesajul postat de Serghei Mizil, pe contul lui de Facebook.

Serghei Mizil este în doliu: ”Azi e cea mai tristă zi din viața mea”

Zi neagră pentru Serghei Mizil, după ce și-a pierdut sora. A dus lupte grele pentru a face tot posibilul să-și salveze de la moarte sora, însă din nefericire, toate eforturile au fost în zadar.

Serghei a anunțat, pe pagina lui de Facebook, că Donca a murit.

” Azi e cea mai tristă zi din viața mea.

Am pierdut-o pe sora mea, Donca.

Dumnezeu să te odihnească…”, a scris Serghei Mizil, pe contul lui de Facebook.

”Dumnezeu sa o aiba in paza lui, vorbele nu pot sa exprime parerea de rau suntem complet muti de cand am vazut postarea. Dumnezeu sa va intareasca pe toti sa aveti puterea de a trece peste acest moment!!! 😢/ Dumnezeu să o odihnească în liniște și pace! Drum lin către stele, om frumos și bun!🕯/ Doamne, Serghei! Nu pot sa cred! Dumnezeu s-o odihneasca! 😥/ Dumnezeu sa ii lumineze calea către El! Odihna veșnică!”, sunt doar câteva mesaje din mediul online.