Sorin Cîmpeanu face anunțul! Ce măsuri se impun în unitățile de învățământ după vacanța de Paște: „Am solicitat redeschiderea scolilor...”

In articol:

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunță un set de schimbări în ceea ce privește anul desfășurarea orelor de curs, după ce elevii vor reveni în bănci. Iată ce măsuri se vor impune după ce vacanța de Paște de va încheia.

Sorin Cîmpeanu, despre noile schimbări din Educație

Politicianul spune că vrea să reanalizeze ordinul pentru a le permite elevilor din anii terminali să fie prezenți fizic la scoală, chiar dacă localitatea din care este unitatea educațională este în scenariu roșu. Tototată, ministrul vrea ca școlile speciale să se redeschidă.

„Dupa vacanta de Paste, scolile vor incepe dupa scenariile cunoscute. Am solicitat reanalizarea ordunului pentru a permite prezenta fizica in clasele terminaele din scenariul rosu. De asemenea, am solicitat redeschiderea scolilor speciale in format fizic”, declarat Sorin Cîmpeanu la un post de televiziune.

De asemenea, ministrul Educației spune că perioada de cursuri se va extinde cu încă o săptămână, care ar putea fi organizată cu prezența fizică a elivilor la unitățile de învățământ. Acesta este îngrijorat de pierderile de materie cauzate de școala online.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Citeste si: Schimbări majore în învățământ! Mai multe zile de școală anul viitor?! „Pledăm pentru extinderea duratei anului şcolar”

„Semestrul a fost extins cu o săptămână, o săptămână pe care o consider a fi foarte importantă, în condițiile în care acea săptămână va putea fi organizată cu prezență fizică, de preferință în toate școlile din România dacă situația epidemiologică va permite acest lucru, iar acea săptămână cu prezență fizică a devenit extrem de importantă pentru recuperarea unor pierderi care sunt extrem de mari la nivel educațional – nu numai în sistemul de educație românesc, în orice alt sistem de educație din lume această criză sanitară a generat pierderi educaționale. Prezența fizică, pentru moment, este singura care poate compensa aceste pierderi”, a mai spus ministrul.

Testarea în școli[Sursa foto: Pexels ]

Ministrul educației, despre testarea elevilor în școli

Sorin Cîmpeanu spune că testarea COVID în școli a fost „inexistentă”, iar ministerul Educației a solicitat de la Sănătate teste non-invazive, însă, mai există o problemă: personalul medical. Se pare că este o lipsă acută de medici și asistente în unitățile de învățământ. De asemenea, după ce vor verifica situația epidemiologică, se va lua o hotărâre în ceea ce privește începerea școlii în format fizic sau online.

Citeste si: Vești bune pentru elevi! Toți din învățământul primar vor beneficia de transport specializat gratuit până la școală! Legea se aplică începând cu următorul an școalar

„Testarea este un element important. A fost inexistenta in scolile romanesti. Am vazut ca incepand de ieri si scolile din Italia folosesc teste non-invezive. Este un element pe care Ministerul Educatiei l-a solicitat Ministerului Sanatatii. Aceste teste necesita personal medical. El lipseste. Administrarea testelor se face de catre personalul medical.

E foarte bine sa facem fiecare ceea ce sta in dreptul nostru. Am transmis o adresa oficiala la ministerul Sanatatii. Elevii sunt primii care vor plati. Toate aceste lucruri sunt justificate, vor fi discutate la nivelul Guvernului. Vom discuta saptamana viitoare, atunci cand urmeaza sa avem o analiza la zi a situatiei epidemiologice. Pe baza acesteia vom vedea daca scoala va incepe in format fizic sau nu. Nu am niciun fel de intrebari privind incadrarea localitatilor in scenariu potrivit”, a precizat ministrul.