Soţia regelui paranormalului a dispărut! Este dată în urmărire generală după ce a fost condamnată la închisoare

In articol:

Nela Iganetenko, soţia lui Albert Ignatenko, cel supranumit regele paranormalului, este dată in urmărire naţională de poliţişti pentru că nu a fost găsită la domiciliu după ce a fost dată joi, condamnarea de 5 ani de închisoare. (VEZI si ce condamnari au fost date in dosarul fermei Baneasa, in care este implicata si sotia regelui paranormalului)

Chiar dacă este dată în urmărire generală, Nela Iganetenko a postat vineri dimineaţă pe Facebook un mesaj în care afirmă: ”Dacă Dumnezeu este cu tine, nu contează câți sunt împotriva ta”.

Citeste si: Povestea decăderii lui Remus Truică, afaceristul dus la închisoare pentru 7 ani! Milionarul a fost iubitul artistei Patricia Kaas

Citeste si: E știrea momentului despre pensionarii din România: Scădere radicală! - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Ignatenko a fost găsită vinovată de Instanţa Supremă de săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor şi abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, motiv pentru care a fost condamnată la 5 ani de închisoare.

Albert Iganatenko isi spune regele paranormalului[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: VIDEO: Imagini desprinse din filmele de groază au surprinse de un român într-o casă părăsită din Germania. Bărbatul crede că este bântuită

Cine este Albert Ignatenko, regele paranormalului

Nela Ignatenko este soţia lui Albert Ignatenko, cel supranumit "regele paranormalului". Ignatenko, de origine ucraineană, se recomandă parapsiholog și pretinde că a descoperit secretele tinereții veșnice și ale paranormalului si că poate schimba temperatura aerului cu puterea gândului. (VEZI si povestea tinerei supranumite "fata Diavolului")

In ultimii ani, Albert Ignatenko a ţinut şi in România mai multe şedinte publice de parapsihologie, in care promitea vindecari colective, una dintre acestea a fost ţinută chiar la Sala Palatului si sute de oameni au platit pentru a participa la eveniment.

Prezent în emisiuni tv, regele paranormalului susţinea că “ar fi reușit să oprească timpul în loc”, că să trateze pacienții de la distanță, dar și că președinți de state i-au solicitat serviciile.