„Sper să fie ok” Marina Dina și fostul ei iubit au ajuns la un numitor comun! Copiii celor doi s-au întors în casa mamei lor: „Acum suntem liniștiți”

Marina Dina poate răsufla ușurată, cel puțin pentru moment. După multe certuri și neînțelegeri, fosta asistentă TV a dezvăluit că ea și tatăl copiilor ei au ajuns la un consens, așa că cei doi copii ai lor s-au întors în locuința mamei.

Ce se va întâmpla cu gemenii în perioada următoare?

Săptămâna trecută, fosta asistentă TV povestea, pe rețelele de socializare, că tatăl copiilor ei i-a înscris pe cei mici la o școală privată fără să-i ceară părerea și îl acuza pe bărbat că ar vrea să o țină la distanță de aceștia. Ei bine, la câteva zile după ce Marina Dina și fostul ei iubit au fost la cutițe, se pare că situația dintre ei s-a mai calmat. De curând, vedeta a dezvăluit că și-a putut revedea copiii, căci aceștia s-au întors în locuința ei. Mai mult, cei mici merg deja și la școală, acolo unde i-a înscris tatăl lor, care se va ocupa de plata taxelor.

„Copiii au început școala, am semnat. Eu nu eram împotrivă, doar că a fost o situație neplăcută în care nu mi s-a cerut acordul. Am ajuns la o înțelegere, el își asumă plata taxei în totalitate. Sper să fie ok. Nu plata ar fi o problemă, el își permite să facă asta. Acum suntem liniștiți, sper să rămânem așa”, a declarat Marina Dina pentru Cancan.

Totuși, Marina Dina a mai povestit că gemenii pe care ea și fostul ei iubit îi au împreună nu au deocamdată un domiciliu stabil, așa că, în perioada următoare, vor sta câte o săptămână în casa fiecăruia dintre părinți. Mai mult, vedeta a dezvăluit că, deși a evitat asta până acum, într-un final, ea și fostul ei partener vor ajunge în instanță, pentru a stabili programul de vizită al celor doi copii.

„Copiii acum sunt la mine acasă. Noi nu avem încă o decizie judecătorească și îi plimbăm de la unul la altul. O săptămână la el, una la mine. Am evitat să mă adresez instanței, mi-a fost teamă că va câștiga el și vor rămâne cu domiciliul acolo ținând cont că are o situație financiară prin care să le ofere stabilitate. Are și o bonă. Eu locuiesc cu chirie acum, e un pic mai complicat. Dar oricum vom ajunge în instanță, pentru că sunt niște lucruri ce trebuie stabilite clar. Eu îmi doresc să stea la mine. El vrea să facem așa cum doresc copiii. Fetița vrea la mine, băiatul vrea și la mine și la el. Când băiatul se duce la el, insist să meargă și fetița, pentru că-mi doresc să fie împreună. Ei au doar 6 ani, nu-i cazul să ia o decizie singuri”, a mai spus Marina Dina, pentru sursa menționată anterior.

Ce acuzații îi aducea Marina Dina fostului iubit

Zilele trecute, fosta asistentă TV mărturisea că, după despărțire, legătura dintre ea și tatăl copiilor ei nu a fost deloc una bazată pe înțelegere. Ba din contră, Marina Dina a mărturisit că, deși a trecut aproape un an de când s-a separat de fostul ei iubit, acesta încă îi trimite mesaje jignitoare. În plus, vedeta îl acuză pe bărbat că ar vrea să o îndepărteze de copii și că îi spune mereu că nu are de căuta în viața lor, pentru că ea nu le-ar oferi acestora un sprijin financiar.

„El vrea doar să facă presiuni asupra mea, el e conștient că nu îmi permit. El este genul ăsta de om, imaginează-ți că am plecat de aproape un an. Am sute de mesaje în care mă jignește, primesc aproape zilnic mesaje de la el, multe, în care sunt jignită și în care îmi spune că atâta timp cât nu contribui financiar nu merit să fiu în viața copiilor, și că ce fel de mamă sunt eu și tot felul de lucruri de genul ăsta”, spunea Marina Dina pentru Playtech.ro.