Marina Voica, despre regretele vieții ei: „Nu am fost niciodată fericită”. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care nu a devenit mamă: „El își dorea foarte mult”

In articol:

Marina Voica este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, însă viața ei nu a fost întotdeauna plină cu momente de fericire. De-a lungul anilor, solista a trecut și prin clipe dureroase, despre care nu s-a sfiit să vorbească în mod public.

De ce Marina Voica nu are copii?

Recent, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre regretele pe care le are, mărturisind motivul pentru care nu a devenit mamă.

De-a lungul vieții sale, artista a trecut prin două căsnicii. Prima, cu Marcel Voica, mariaj care s-a încheiat după doar 6 ani. Apoi, solista și-a refăcut viața alături de Viorel Teodorescu, despre care a și vorbit recent. Marina Voica a dezvăluit că nu a fost niciodată fericită, nici măcar în căsnicia cu răposatul ei soț, care s-a stins din viață la vârsta de doar 41 de ani. Vedeta a mărturisit că bărbatul o iubea foarte mult, însă a și înșelat-o de multe ori. Cât despre copii, artista a declarat că nu și-a dorit să devină mamă niciodată, iar după moartea soțului ei a rămas complet singură, fiind lovită din toate părțile.

Citește și: „Nu se vrea calitate” Jean Paler, dezamăgit de atitudinea organizatorilor de spectacole! Decizia șocantă pe care a luat-o artistul, după zeci de ani de carieră: „Mai bine mă retrag”

„Nu am fost niciodată fericită și nu sunt și nu o să fiu niciodată. Soțul meu m-a iubit foarte tare, dar nu m-a înțeles niciodată. Nu am fost bine în căsnicie, a fost tumultoasă. Nu a fost fidel, murea după femei. Nu am vrut niciodată copii, el își dorea foarte mult. N-aş fi fost o mamă bună. Și iată-mă pe mine ca frunza în vânt, când l-am pierdut pe Viorel, a început să mă lovească toată lumea, de a doua zi. Eu am cunoscut atunci senzația de deprimare. După ce eu mor ai să vezi, o să înceapă atâtea minciuni”

, a povestit Marina Voica, în emisiunea Cristinei Șișcanu.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Părinții unui copil mort din Suceava au refuzat să-i doneze organele care ar fi salvat trei micuți, la sfatul duhovnicului- stirileprotv.ro

Citește și: Secretul siluetei Marinei Voica. Cum se menține artista la 86 de ani: „Așa reușesc să nu cad pe stradă”

Marina Voica [Sursa foto: Facebook]

Marina Voica, mândră de silueta ei

De curând, Marina Voica a dezvăluit că, la vârsta de 87 de ani, a ajuns să cântărească 39 de kilograme. Lucru care nu o deranjează deloc, ba din contră, solista este foarte mulțumită de forma ei fizică și chiar a declarat că, după părerea ei, multe femei și-ar dori să arate ca ea. Mai mult, vedeta a dezvăluit că înaintarea în vârstă nu și-a pus amprenta pe starea ei de sănătate și a povestit că se descurcă de una singură cu toate activitățile gospodărești.

Citeste si: „Tatăl meu este abuziv cu mine, și nu numai cu mine, ci și cu fratele meu. Bea vreo două sticle de vin pe zi.” Fiul cel mic al Adrianei Bahmuțeanu a făcut declarații neașteptate despre comportamentul lui Silviu Prigoană- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 septembrie 2023. Ce sărbătoare mare este azi în Biserica Ortodoxă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Reacția Alinei Sorescu după ce a fost susprinsă alături de Alexandru Ciucu ”A fost normal să fim amândoi”- radioimpuls.ro

Citește și: „Mi s-a făcut rău” La ce vârstă a văzut Marina Voica marea pentru prima dată? Cântăreața a mărturisit lucruri emoționante din copilăria ei: „Era foarte greu”

„Ce s-a tot mirat lumea că, la 87 de ani, ai mei, mai cânt live? N-am 100 de ani, iertați-mă, mai pot! Eu cânt cu mare ușurință, așa am cântat toată viața. Lumea a fost surprinsă, cu toții m-au sărbătorit pe scenă, sunt o legendă vie, sunt bine, stați liniștiți! Nu sunt deloc piele și os, am un corp foarte frumos, multe femei mă invidiază. Măsor 1, 59 m, am avut 1, 62 m, dar, am mai scăzut, odată cu trecerea timpului, și găsesc greu haine, mărimea S, cât port eu. Și am 39 de kilograme, nu 37, Doamne ferește! Am o greutate normală, ce atât mă tot îngroapă unii și tot zic că de-abia am putut ține în mâini Trofeul Mamaia! Cei care tot zic că sunt doar piele și os știu, oare, că eu conduc și acum o mașină sport, care e foarte greu de condus? Sunt o fire sportivă, am făcut sport toată viața, am făcut gimnastică în tinerețe. În plus, muncesc în Breaza, unde stau. Am o curte mare, ridic, car cu roaba!”, a declarat Marina Voica pentru Playtech.ro .