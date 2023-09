Marina Dina, adevărul despre conflictul dintre ea și fostul ei iubit: „Mi-a fost teamă să merg în judecată”. Fosta asistentă TV îl acuză pe bărbat că vrea să o îndepărteze de copii

In articol:

Recent, Marina Dina povestea, pe rețelele de socializare, că nu și-a putut vedea copiii în prima zi de școală, după ce tatăl lor i-a înscris la o instituție privată de învățământ, fără să îi ceară părerea fostei asistente TV.

Marina Dina, la cuțite cu tatăl copiilor ei

La puțin timp după ce a vorbit în mediul online despre situația ei, Marina Dina a oferit și primele declarații, dezvăluind ce se întâmplă, de fapt, între ea și bărbatul cu care are doi copii.

Asistenta TV și fostul ei iubit s-au despărțit de mult, însă abia acum au ieșit la iveală problemele dintre ei. Potrivit Marinei Dina, cei doi copii ai ei locuiesc, de câteva săptămâni, la tatăl lor, din cauza faptului că ea s-a confruntat cu câteva probleme în apartamentul unde stătea, până de curând, cu micuții. Mai mult, vedeta a povestit că, de ceva timp, era în discuții cu fostul iubit pe marginea școlii unde ar fi trebuit să îi înscrie pe cei doi copii. Asistenta TV a mărturisit că nu are posibilități financiare atât de bune ca fostul partener de viață, astfel că ar fi vrut să îi înscrie pe cei mici la o școală de stat, însă tatăl lor nu a ținut cont de

părerea Marinei și i-a înscris pe aceștia la o instituție privată, fără ca mama lor să știe. Mai mult, fosta asistentă TV îl acuză pe bărbat că ar vrea să o excludă din educația copiilor.

Citește și: „El să mă ceară” Alex Leonte și Manuela Lupașcu, pregătiți de nuntă? Ce a spus iubita fostului partener al lui Theo Rose despre marele pas!? Dezvăluirile neștiute despre relația celor doi: „Lucrurile merg foarte bine”

„Copiii sunt la amândoi, noi nu am stabilit domiciliul lor. El a refuzat să stabilim un program pentru ei, mie mi-a fost teamă să merg în judecată cu el pentru că m-am gândit că, având o situație financiară foarte bună și relații o să câștige el domiciliul. Și atunci eu o să am acces foarte puțin la copii și am acceptat cumva situația așa cum a vrut-o el. (...) Copiii sunt la el de trei săptămâni pentru că apartamentul în care eu locuiesc a avut o problemă cu tencuiala de pe tavan, a trebuit refăcut.(...) A încercat să mă excludă din tot ce ținea de educația copilului, spunând că atâta timp cât nu contribui financiar nu am nici drepturi.(...) Ideea este că eu voiam ca el să își asume în fața școlii plata taxei. Plata e foarte mare, el a insistat să meargă copilul la o școală privată, eu nu am o problemă cu asta atâta timp cât el își asumă plata taxei. Eu nu îmi permit să fac asta. El îmi cere, am zeci de mesaje în care mă întreabă în fiecare zi asta. Eu i-am zis că aș vrea o școală de stat, eu nu am o problemă cu școala privată, dar eu nu îmi pot permite”, a declarat Marina Dina pentru Playtech.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Pedeapsa maximă admisă în România pentru bărbatul care a răpit şi violat două fetițe. Cât va sta după gratii Constantin Zapan- stirileprotv.ro

Citește și: Loredana Chivu, cu bustul de 2 kilograme într-un costum de baie care stă să plesnească! Blondina o întrece și pe Pamela Anderson

Marina Dina a dezvăluit ce se întâmplă între ea și fostul ei iubit [Sursa foto: Instagram]

Marina Dina îl acuză pe fostul ei iubit că vrea să o îndepărteze de copii

Fosta asistentă TV a declarat că, deși ea și fostul ei iubit s-au despărțit de aproape un an, bărbatul încă îi trimite mesaje în care o jignește. Mai mult, Marina Dina îl acuză pe fostul ei partener că vrea să o îndepărteze de copii și că îi spune întotdeauna că nu merită să fie în viața lor, pentru că nu le oferă niciun sprijin financiar.

Citeste si: “Ca să înceapă să vină prin spate… eu am mai pățit momentul ăsta.” Horia Moculescu, primele declarații după incidentul cu Loredana Groza, când i-a căzut la picioare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

Citește și: Încă un bebeluș în familia Danielei Crudu! Tatăl fostei asistente TV a dat vestea cea mare chiar la botezul nepoatei lui: „Un băiețel frumos foc”

„El vrea doar să facă presiuni asupra mea, el e conștient că nu îmi permit. El este genul ăsta de om, imaginează-ți că am plecat de aproape un an. Am sute de mesaje în care mă jignește, primesc aproape zilnic mesaje de la el, multe, în care sunt jignită și în care îmi spune că atâta timp cât nu contribui financiar nu merit să fiu în viața copiilor, și că ce fel de mamă sunt eu și tot felul de lucruri de genul ăsta”, a mai spus Marina Dina, pentru sursa citată anterior.