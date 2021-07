Summer Well 2021. Când va avea loc, dar și cât costă un bilet la festival

Foto ilustrativ [Sursa foto: PixaBay] 14:19, iul 13, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Summer Well 2021. Când va avea loc, cine va urca pe scenă, dar și cât costă un bilet la festival.

Summer Well 2021

Află totul în rândurile de mai jos.

Festivalul Summer Well 2021 va avea loc în perioada 12-15 august pe Domeniul Știrbey din Buftea. La ediția din acest an sunt valabile și biletele de anul trecut, dat fiind că din pricina pandemiei de coronavirus, Summer Well 2020 nu s-a mai ținut.

Citeste si: Comic Con 2021. Când are loc ediția din acest an, dar și cât costă un bilet la East European Comic Con

Important de menționat este că la acest festival au acces DOAR persoanele vaccinate, potrivit organizatorilor, iar mai multe detalii despre asta, cât și despre bilete, poți afla AICI .

Foto ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Summer Well 2021. Cine sunt artiștii care participă la festival

Organizatorii au anunțat o parte din artiștii care vor urca pe scena festivalului Summer Well 2021, însă lineup-ul nu este complet.

Joi, 12 august

Golan- lansare album

Vineri, 13 august

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Balthazar

L'Imperatrice

Lola Marsh

Dimitri's Bats

Hip Hop la Feminin

Sâmbătă, 14 august

Woodkid

Fatoumata Diawara

The Kryptonite Sparks

Modeselektor

Duminică, 15 august

Night Picnic

Orchestra Simfonică București

Summer Well 2021. Cât costă un bilet la festival

Un bilet la Summer Well 2021 costă 81 de lei pe zi, în timp ce un abonament costă 297 de lei. Accesul la festival este permis DOAR persoanelor vaccinate împotriva COVID-19.

Armin van Buuren va susține un show incendiar la Sound of Bucharest de pe 25 septembrie, în Piața Constituției

Cine nu a reușit să-și transforme biletul Summer Well 2020 într-unul pentru Summer Well 2021, în termenul oferit anul trecut de organizatori, are acum automat transformat biletul în unul valid pentru Summer Well 2021.

Cum perioada de desfășurare nu a fost certă decât până acum puțin timp, organizatorii oferă celor care nu pot lua, totuși, parte în august la forma propusă de festival să-și transforme și de această dată biletul existent în unul valabil pentru Summer Well 2022.

SAGA Festival 2021

SAGA Festival 2021 va avea loc în perioada 10-12 septembrie în Parcul Izvor din București, iar biletele au fost puse deja în vânzare.

Iubitorii de muzică EDM și tehno se pot bucura de experiența SAGA Festival la București cu un lineup complex ce include peste 50 de artiști de muzică electronică.

Pe scena principală SAGA Festival vor urca următorii artişti: Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W.

Pentru scena tehno/house, artiştii confirmaţi sunt: Adam Beyer, ADIN, Amelie Lens, ANNA, ARTBAT, Baggi, Carl Cox, Chris Liebing, Deborah de Luca, Denis Sulta, Dubfire, Eli Brown, Enrico Sangiuliano, Fisher, Franky Rizardo, Hot Since 82, Joris Voorn, Joyhauser, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Meduza, Monika Kruse, Reinier Zonneveld (Live), Solardo, Sonny Fodera, Spartaque, Umek.

Cei mai renumiţi DJ din România vor putea fi văzuţi la SAGA Festival 2021: Adrian Eftimie, Andre Rizo, DJ Andi, Dobrikan, Gino Manzotti & Maxx, Mahony, Manuel Riva, Mario Persic, No Parachute, Optick, Popovici, Rosario Internullo și Vanotek.