„Sunt naturală” Daniela Gyorfi ține o dietă drastică pentru a nu fi nevoită să apeleze la bisturiu! La ce alimente a renunțat cântăreața pentru a avea o siluetă perfectă

Daniela Gyorfi are 54 de ani și se mândrește cu un corp de invidiat. Vedeta are o fiică în vârstă de 12 ani, dar nașterea nu a lăsat urme pe trupul său. Celebra cântăreață a dezvăluit ce alimente nu consumă deloc pentru a-și putea păstra silueta, dar și ce dietă drastică ține pentru a nu fi nevoită să se opereze.

Frumoasa cântăreață este foarte atentă la alimentele pe care le consumă pentru a nu se lupta cu kilogramele în plus. Daniela a mărturisit că nu mai consumă zahăr de câteva luni și nici nu mai e o fană a cartofilor prăjiți. Totuși, câteodată renunță la dietă și merge la o înghețată cu fetița sa și a lui George Tal, Măriuca .

„De două luni nu mai mănânc zahăr deloc. E greu, dar încercăm să ne adaptăm. Sunt destul de atentă la ce mănânc. Nu mai mănânc cartofi prăjiți, nu mai mănânc multe lucruri. E trist, dar asta este. Mai scap și eu împreună cu Măriuca la câte o înghețată, dar cam atât”, a spus Daniela Gyorfi, potrivit click.ro.

Daniela Gyorfi se consideră una dintre cele mai naturale femei din showbiz

Daniela Gyorfi a apelat de multe ori la intervențiile estetice și s-a spus de multe ori despre ea că ar fi una dintre cele mai operate vedete.

Dar celebra cântăreață nu se consideră prea operată, ci din contră. În total, vedeta a adunat de-a lungul timpului patru sau cinci intervenții la nivelul bustului, pe care l-a modificat de câteva ori pentru a fi mulțumită de rezultatul final. De câțiva ani, vedeta a renunțat să mai meargă la medicii esteticieni și a ales în schimb tratamentele corporale și masajele. În plus, Daniela Gyorfi se consideră una dintre cele mai puțin operate femei din showbiz-ul românesc.

„Cu operațiile estetice, eu am lăsat-o mai ușor. Cred că am rămas una dintre cele mai neoperate din showbiz, la ce văd eu că se întâmplă acum cu fetele din ziua de azi. Așa în mare sunt ok. Sunt naturală, nu mi-am tăiat stomacul, nu mi-am băgat nimic în stomac! Și când eram însărcinată, până la 7 luni nici nu-ți dădeai sema că eram însărcinată”, a mai spus vedeta.

De asemenea, Daniela a mărturisit că după ce a născut, în urmă cu 12 ani, au existat răutăcioși care i-au spus că nu va reuși să dea jos kilogramele în plus. Însă celebra cântăreață a dat dovadă de multă ambiție și a revenit la forma fizică pe care o avea înainte de sarcină.

„ Mi-au zis la maternitate că nu mai dau eu burta aia jos la 42 de ani, și uite că am dat-o! ”, a mai povestit Daniel Gyorfi.