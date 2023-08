„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit” Anca Serea, dezvăluiri emoționante pe rețelele de socializare! Ce decizie a luat soția lui Adi Sînă: „Fac însă o recapitulare mentală”

In articol:

Anca Serea este una dintre cele mai apreciate vedete din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să își construiască o carieră de succes, fiind întotdeauna apreciată pentru carisma și sinceritatea de care a dat dovadă. Se poate lăuda cu un parcurs profesional demn de invidiat, dar și cu familia minunată pe care și-a întemeiat-o alături de Adi Sînă.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt mai fericiți ca oricând. Au împreună patru copii, pe Noah, Nava, Moise și Leah, iar Anca Serea mai are un fiu și o fiică dintr-o relație anterioară, pe David și Sarah.

Anca Serea și Adi Sînă au învățat pe parcursul anilor să își împartă timpul între viața profesională și cea de familie, tocmai de aceea nu uită să petreacă momente minunate alături de copiii lor. Acesta este și motivul pentru care bruneta a decis să profite de ultimele zile călduroase.

Anca Serea, vacanță la mare alături de familia sa

Anca Serea și familia au avut parte de o vară cu foarte multe vacanțe și momente de neuitat. S-au distrat pe cinste și s-au bucurat din plin de zilele libere. Tocmai din acest motiv, a luat decizia să profite din plin de ultimele zile de vară, astfel încât a plănuit o escapadă la mare, un loc în care se simte întotdeauna foarte bine.

Vremea a fost perfectă și se pare că, atât vedeta, cât și membrii familiei sale și-au încărcat bateriile pentru perioada ce urmează, mai ales că mai este foarte puțin timp până când va începe un nou an școlar.

Citește și: Anca Serea o ține din vacanță în vacanță! Iată unde și-a dus copiii la final de vară și cât de mulți își permit să ajungă într-o astfel de locație| EXCLUSIV

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arăta Bianca Censori înainte să fie „soția” lui Kanye West. Aparițiile sale bizare, criticate intens în prezent| FOTO- stirileprotv.ro

Chiar și așa, soția lui Adi Sînă este extrem de recunoscătoare pentru vacanțele minunate din această vară și este pregătită pentru noi provocări și aventuri. Ca întotdeauna, bruneta a vrut să țină legătură cu fanii săi, tocmai de aceea în finalul postării a ținut să îi întrebe cum și-au petrecut vara.

Citește și: „Tranzacțiile prin transfer bancar” Anca Serea și-a scos la vânzare hainele pe care nu le mai poartă! Fanii au fost șocați când au văzut prețurile

„Vă pup, dragilor. Astăzi este ultima zi de vară, cel puțin din punct de vedere calendaristic, iar noi am plecat de la mare, din locul nostru preferat. Parcă am vrea să mai dureze un pic zilele calde, să ne mai mângăie razele blânde ale soarelui, să ne bălăcim în valuri și să ne plimbăm de dimineața până seara fără griji. Fac însă o recapitulare mentală a ultimelor 3 luni minunate de vacanță, încărcate de plimbări, locuri și oameni noi, experiențe și amintiri frumoase culese de toți membrii familiei și sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit.

Citeste si: „Te înțeleg, nu vorbim. Stai puțin, de ce pleci? Voiam să spun că ești o femeie cu experiență, de ce n-ai fost atentă la el.” Dana Roba a răbufnit în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 august 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul real pentru care Dana Roba a plecat de la Mădălin Ionescu din emisiune: "Nu ai cum să rănești o femeie"- radioimpuls.ro

Citește și: Mesajul pe care Anca Serea l-a transmis direct din vacanță! Ce a avut de spus soția lui Adi Sînă, după ce a vorbit despre cel de-al șaptelea copil: „Realizăm mult prea tarziu”

Sunt sigură că ne așteaptă și în continuare alte aventuri și mai interesante, prilejuite de școală, de revederea cu colegii șu prietenii, de noile colaborări, care ne vor bucura zilele de toamnă și ne vor alina nostalgia după vară. Voi cum ați petrecut vara aceasta? Pe unde v-ați aventurat? Ce amintiri frumoase ați adunat?”, a scris Anca Serea pe rețelele sale de socializare.

Anca Serea, dezvăluiri emoționante pe rețelele de socializare [Sursa foto: Instagram]