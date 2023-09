„Supărat” Verdictul medicilor în cazul tatălui Ellei! Bărbatul riscă să rămână fără ambele picioare

In articol:

În cursul zilei de ieri, Ella a ajuns la spital cu tatăl său pentru a face un set de analize foarte importante, în urma cărora va avea să se decidă dacă bărbatul va avea o șansă să fie supusă unei operații care să-l scape de diabet sau dacă membrele inferioare i se vor amputa.

Încă de la primele ore ale dimineții, tânăra și-a pus admiratorii la curent cu ceea ce va face pe parcursul zilei, venind ulterior și momentul în care să le spună acestora rezultatele analizelor tatălui său.

După mult timp de așteptare, Ella a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online faptul că analizeze nu au ieșit tocmai bine. Alături de mesaj, a postat și o imagine cu acesta, despre care a spus că nu are cea mai bună stare în urma verdictului dat de medici. Pentru moment, nu a mai oferit detalii despre starea de sănătate a tatălui său sau despre ceea ce doctorii au decis în legătură cu viitorul său.

„Supărat că nu i-au ieșit analizele ok... Așteptăm pe domnul doctor să ne spună ce și cum”, a fost mesajul pe care Ella l-a postat în mediul online, în dreptul imaginii cu tatăl său, fiind vizibil îngândurat.

Ella a rămas capul întregii sale familii

Încă de la o vârstă fragedă, Ella a fost nevoită să-și ia viața în piept și să-și ajute familia. Acum, ajunsă pe picioarele ei, ea își susține financiar și moral tatăl, dar și pe mătușile și pe verișoara sa atunci când au nevoie. Tânăra face tot posibilul să-și întrețină familia și să aibă grijă de tatăl său, care suferă de grave probleme de sănătate.

„Din păcate, da, eu am rămas stâlpul familiei, și atât pentru tatăl meu, cât, de multe ori, și pentru mătușile mele, și pentru verișoara mea. Toată lumea sună la mine, am nevoie de aia... dar da, am rămas și sper să rămân lucidă și coerentă și puternică până la final, pentru că asta este menirea mea. Eu a spus, inclusiv aseară, parcă ma venit pe lume într-o perioadă în care nu mi-aș fi dorit să vin, parcă ne-am născut pe telefoane, nu mai ținem cont de cel de lângă noi, stai cu partenerul două-trei minute, după aceea din nu pe telefon și iarăși pe telefon... uităm de noi, uităm să ne bucurăm de lucrurile mici.”, a spus Ella în cadrul emisiunii „Online Story”.

