„Survivor Romania” a pozitionat Kanal D pe primul loc, pe toate categoriile de public monitorizate

Confruntare crancena, aseara, la „Survivor Romania”, in meciul pentru Imunitate. Batalia intre Faimosi si Razboinici de vineri seara a plasat Kanal D pe primul loc in audiente, pe toate targeturile monitorizate. Peste doua milioane de telespectatori (2.047.000) au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, reality-ul fenomen, minutul de aur, inregistrat la 22:13, adunand in fata micilor ecrane 2.622.000 de fani ai productiei.

„Survivor Romania” a castigat podiumul audientelor, cu 11,7% Rating si 26,2% cota de piata, la nivelul publicului din intreaga tara, cu 8,7 % Rating si 26,4% cota de piata,

pe Comercial, si 9,9% Rating si 23,1% cota de piata, pe targetul All Urban.

Jocul pentru Imunitate a fost castigat de echipa Razboinicilor, dupa o batalie stransa, plina de adrenalina, cu scorul de 10-8. Traseul i-a solicitat pe concurenti din toate punctele de vedere, cu platforme succesive, podet cu obstacole, doua bazine cu apa, scara orizontala din sfoara cu bile. Indemanarea le-a fost pusa la incercare la final, acestia trebuind sa introduca discuri intr-o poarta in miniatura.

Elena Marin, de la Faimosi, a inscris primul punct pentru echipa sa, in competitia de aseara, iar punctul care a adus victoria finala pentru Razboinici a

fost inscris de Roxana Ghita, in strigatele de bucurie ale coechipierilor.

Roxana Nemeș a fost propusă spre eliminare de către echipa Faimoșilor

In urma Consiliul de Nominalizare, unul incarcat de tensiune, Roxana Nemes a fost nominalizata de echipa sa spre eliminare.

„Ma asteptam si nu ma asteptam, probabil ca am meritat, probabil ca am dat prea mult la inceput si apoi nu am mai dat deloc. (...) Imi doresc sa raman in aceasta competitie, indiferent ca imi e foame, foarte dor de casa, de familia mea. Cred ca m-am adaptat destul de bine... Vom vedea... cum vrea Dumnezeu”, a spus Roxana in Consiliu, dupa aflarea rezultatului nominalizarilor.

In aceasta seara, urmeaza un nou joc de Imunitate, urmat de un nou Consiliu. Miza este, asadar uriasa, iar tensiunile din tabara Faimosilor par sa dea in clocot. Ramane de vazut cum vor face fata Faimosii si Razboinicii unui nou joc care le ameninta integritatea echipei.

Nu pierdeti in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D, un nou episod plin de tensiune, la „ Survivor Romania ”!