”Tac de prea mult timp” Șerban Copot, reacție dură în online, după ce a fost criticat că are prea mulți copii. Ce spune prezentatorul despre viața sa

In articol:

Șerban Copoț este unul dintre oamenii care s-au făcut celebri cu mulți ani în urmă, din poziția de cântăreț. Acum, însă, la 41 de ani, a lăsat muzica deoparte și este aplaudat pentru rolul de prezentator, tată și soț.

Pe lângă viața profesională, Șerban Copoț este căsătorit și are și trei copii, doi băieți și o fată, fiind un tată foarte dedicat și implicat.

Citește și: Șerban Copoț a făcut anunțul dureros: „Acum o lună de zile am aflat că are leucemie”. Cum a reacționat fiul artistului la vestea tristă

Șerban Copot, reacție dură în online, după ce a fost criticat că are prea mulți copii [Sursa foto: Facebook]

Șerban Copoț își apără viața de familie

Însă, pentru că-și dedică mare parte din timp familiei, dar și pentru că este mândru de ceea ce are acasă, Șerban Copoț spune că a ajuns să fie foarte criticat de cei din online.

Citeste si: ”Angajați-vă!” Ștefania, mesaj agresiv în mediul online, după ce nu a fost lăsată să urce într-un avion. Ce a pățit partenera lui Speak- kfetele.ro

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte rostite de Denisa Manelista înainte de a muri. Sora ei, care i-a stat la căpătâi, și-a deschis sufletul la peste 5 ani de la deces: „Știam că va muri. O văzusem cum se simte, știam cât suferă”- bzi.ro

Motiv pentru care acum a răbufnit, după ce, spune el, a tăcut prea mult timp. Și asta pentru că, notează el, îi cresc copiii și nu vrea ca ei să aibă un reper greșit în viață.

Conform spuselor acestuia, mulți au ajuns să se uite urât la el, să îl critice viața de familie și stilul de viață doar pentru că are trei copii.

Copoț spune că ceea ce este o normalitate de când lumea, aceea de a avea o familie, acum a început să fie privit în mod diferit, unul care nu include și o latură bună, ci mai degrabă o judecată, dezinteres și neînțelegere.

Astfel, pentru că nu i se pare normal că alții îl pun la zid doar pentru că duce o viață normală și că preferă simplitatea, Șerban Copoț a luat acum atitudine și spune că, deși îi înțelege și pe cei care văd viața în mod diferit, călătorind, fiind singuri și liberi, nu înțelege de ce maturizarea nu vine la pachet și cu o doză de înțelegere și respect față de cei din jur.

Astfel, societatea de azi nu s-ar mai baza și ar mai alege să susțină valul actual, ce înseamnă individualism, bani, egoism, rețele sociale și validare din partea necunoscuților.

Citește și: Șerban Copoț, despre drama care i-a marcat adolescența: "Frate-miu cu taică-miu au fost pe nava arestată..."

”Hai să vă mai plictisesc cu un text de-al meu pe revoltă. Aud din ce in ce mai des pe lângă mine: "Copii? De ce ai făcut, măh, copii? Hai, zi, nu-i aşa că e greu? Şi tu când te mai distrezi? Ce?!? Nu mai faci ce vrei? What? Da' eu vreau să văd lumea, frate! Să fiu liber! Ok, omule! Dar daca eşti aşa fericit cu alegerile tale de ce mă priveşti pieziş? Noi ăştia cu copii mai mulți, şi, culmea, toți la aceeaşi adresă, suntem puşi sub o lupă aparte, de old-school, de- ăia cu puradei. Ajung uşor-uşor să fiu privit ca un ciudat. Poate sunt, dar când mă uit la viața părinților mei parcă nu mai sunt eu ciudatul. De unde atâta dispreț pentru normal, banal sau linişte? Este normal să evoluezi, să vrei mai mult de la tine, dar asta presupune în primul rând să evoluezi spiritual, intelectual, să îmbrățişezi lucrurile pe care adolescența ți le desena în culori bizare. Pentru că asta înseamnă maturizare în mintea mea. Poate înseamnă şi alte lucruri, în mod evident, dar nu cred că înseamna promiscuitate, superioritate, operații estetice după filtrele Instagram sau satisfacție din umilirea cuiva. Tac de prea mult timp, şi în tot acest timp copiii îmi cresc într-un oraş bolnav. Într-o societate bolnavă dupa acest mult-slăvit EU! SELFIE! Totul este despre noi şi viețile noastre superbe. BANI MULȚI, CU ORICE PREȚ! SUCCES peste noapte! CRIPTO-ŞMECHERII! Dat din buric şi trăit în opulență pe rate. Nu ne mai judecați şi nu vă mai flenduriți succesul colosal în fața noastră pentru că pentru noi nu înseamnă ABSOLUT nimic. Te-ai gândit că poate mie îmi place viața simplă, cu puradei, cu greşelile şi prostiile mele? Nu vreau să trăiesc postările nimănui şi nu vreau sa impresionez pe nimeni cu nimic. Aa!! Ştii de ce postez poze cu familia pe Instagram şi Facebook? Pentru că nu am bani de dat pe Cloud şi ăştia mi le țin gratis aici”, a scris Șerban Copoț în mediul online.