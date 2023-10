Tania Budi a recunoscut totul! La ce obicei nu poate renunța vedeta, oricât de mult ar încerca: „Este viciul meu cel mai mare”

In articol:

Tania Budi a ajuns la vârsta de 55 de ani, însă rămâne în continuare una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Vedeta este foarte atentă la modul în care arată și pune mare accent pe fizicul ei, dar și pe îmbrăcăminte, recunoscând că cel mai mare viciu al ei este reprezentat de cumpărături.

Tania Budi nu poate renunța la shopping

Frumoasa blondină face tot posibilul pentru a arăta perfect la fiecare apariție, astfel că nici nu se uită la bani când vine vorba despre extinderea garderobei sale. Vedeta a recunoscut că nu poate renunța la a face shopping, iar acesta este și cel mai mare viciu al său. Tania Budi a povestit recent că îi place foarte mult să meargă la cumpărături pentru a vedea ce mai e nou prin magazine, chiar dacă de multe ori nu achiziționează nimic.

Pe de altă parte, vedeta a mărturisit că, atunci când vine vorba despre modă și noile tendințe, ea nu pune prea mare accent pe aceste detalii și preferă să aibă mai multe articole vestimentare ce aparțin aceleiași zone, dacă acestea o avantajează și chiar a dezvăluit că multe dintre hainele sale arată la fel, însă pe ea nu o deranjează deloc acest lucru.

Citește și: Cu ce femeie ar fi vrut să se însoare Cătălin Botezatu: „E o femeie care nu are vârstă și pe care o iubești de la început până la sfârșit”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

„Machiajul și părul durează 20 de minute, iar îmbrăcatul uneori și 5 minute, alteori și o oră, pentru că mă schimb de 100 de ori. Poate nu se potrivește pantoful cu hainele… Fac mult shopping, este viciul meu cel mai mare. Chiar dacă nu cumpăr, îmi place să mă plimb prin magazine, să văd ce e nou. Fac 10.000 de pași, văd pe telefon și mă mulțumește lucrul ăsta, dar de multe ori cumpăr, nu prea am pe unde să le mai pun, dar tot nu găsesc o bluză de multe ori ca să se potrivească ținutei pe care am ales-o. Eu am un stil, îmi cumpăr toate lucrurile la fel. Prietenele îmi spun că am haine la fel, dar eu nu țin cont de modă, de trend. Mă îmbrac cu ce mă avantajează. Îmi place negru foarte mult, chiar dacă se spune că atrage energia rea, iar culorile vii îți aduc energia bună”, a declarat Tania Budi pentru Playtech Știri.

Citește și: „Tata era mai impulsiv” Tania Budi a vorbit despre copilăria sa. Dezvăluirile neașteptate pe care le-a făcut: „Mi-a cam lipsit”

Tania Budi nu poate renunța la shopping [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

Tania Budi nu și-a găsit jumătatea

Frumoasa vedetă are 55 de ani, dar nu a găsit încă bărbatul perfect, care să o facă să se îndrăgostească până peste cap. De curând, Tania Budi a dezvăluit și motivele pentru care este încă o femeie singură. Blondina a povestit că, deși a fost tot timpul curtată de bărbați, unii dintre ei au fost inhibați de faptul că ea este atât de cunoscută. Pe de altă parte, mulți dintre ei au văzut-o ca pe un trofeu de-a lungul vieții, din pricina frumuseții sale, lucru care nu a mulțumit-o deloc pe vedetă, aceasta luând decizia a nu le mai permite persoanelor care nu o apreciază pentru adevărata ei valoare să intre în viața sa.

Citește și: ”Nu se cred în stare” Tania Budi a spus abia acum de ce este singură la 55 de ani. Vedeta a bifat ghinion, după ghinion în amor

„Oh, da (nr. a inhibat bărbați)! Ori îi atrag sub formă de trofeu, ori îi resping, pentru că le e frică. Nu se cred în stare să se apropie de mine. Cam 80% dintre bărbații cu care am interacționat au fost ori de o parte, ori de cealaltă. Ba da (nr. e ciudat să privești femeile ca pe un trofeu), dar până la urmă sunt alegerile noastre și dacă fac alegeri bune, înseamnă că eu îi văd pe oamenii ăștia care nu trebuie să intre în viața mea. Ne salutăm, dar nu mai dau voie. Poate că n-am avut mintea asta dintotdeauna și poate că m-au păcălit în sensul ăsta. Că păreau foarte îndrăgostiți și ori urmăreau trofeul, ori erau inhibați și voiau să-și demonstreze lor ceva”, a spus Tania Budi, conform Cancan.