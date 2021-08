Teo Trandafir, despre situațiile în care a fost nevoită "să strângă cureaua" în privința banilor: "Oamenii au senzația că toți banii pe care îi câștigi îți rămân"

Teo Trandafir [Sursa foto: Captură tv] 13:53, aug 20, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Teo Trandafir lucrează de zeci de ani în televiziune și este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din țara noastră. Deși oamenii au considerat de multe ori că vedeta nu s-a confruntat niciodată cu probleme din punct de vedere financiar, adevărul este, de fapt, altul.

Prezentatoarea tv a dezvăluit, într-un interviu pentru Viva.ro , că a trecut de-a lungul timpului prin multe situații dificile și au fost momente când a fost nevoită să "strângă cureaua" în privința banilor.

Teo Trandafir, despre cum își chivernisește banii

Teo Trandafir recunoaște că un loc de muncă în televiziune, mai ales atunci când ai experiență, nu este deloc prost plătit, însă și ea, ca și toți ceilalți, a întâmpinat de multe ori probleme cu banii și a ajuns să să-și administreze cu atenție câștigurile, pentru a reuși să se întrețină.

Vedeta a mărturisit că au fost dăți când a renunțat la vacanțe sau la alte lucruri mai puțin importante, ca să îi ofere fiicei ei o educație exemplară și ca aceasta să studieze la o școală privată: "Am trecut prin asemenea momente. Am investit în casa în care locuiesc, în copilul pe care îl am și care merge la o școală privată, care nu este tocmai ieftină. Oamenii au senzația că toți banii pe care îi câștigi îți rămân.

Nu își imaginează că plătești taxe uriașe la stat, ai rate, oameni cu care colaborezi și pe care trebuie să îi remunerezi. Pe măsură ce banii vin, se și duc în mod misterios. Și eu mă întreb ce am făcut cu banii, pentru că nu am mai fost într-o vacanță de ani de zile, pentru că mă gândesc la cheltuielile pe care le am, școala fiicei mele, rate, investiții în casă. Da, mă chivernisesc și eu, pentru că nu îmi plătește nimeni altcineva toate lucrurile de care, în familie, avem nevoie.", a declarat prezentatoarea Kanal D, pentru sursa amintită.

Teo Trandafir[Sursa foto: Instagram]

Și-a imaginat vreodată Teo Trandafir viața fără celebritate?

Teo Trandafir este îndrăgită de mulți oameni, însă sunt și persoane care nu o plac pe vedetă și care de multe ori îi adresează cuvinte jignitoare.

Cu toate acestea, prezentatoarea spune că s-a obișnuit cu faima pe care a dobândit-o pe parcursul carierei și cu faptul că a devenit o persoană publică, așa că ia lucrurile cum sunt, fără să se lase prea mult afectată de părerile celor din jur: "Eu fac televiziune dintotdeauna, nu știu ce înseamnă să îți dorești altceva. Am făcut altceva în 90, dar din 94 am apărut la televizor, nu mai știu cum era înainte. Este ca atunci când oamenii mă întreabă cum ar fi dacă nu m-ar chema Trandafir. Iau lucrurile așa cum sunt. Așa a fost viața mea dintotdeauna și iau lucrurile în mod firesc.", a mai adăugat Teo Trandafir, pentru aceeași sursă.