Theo, iubitul Margheritei de la Clejani a acceptat să vorbeaască în cadrul unei emisiuni despre modul în care s-a schimbat viața lui după ce au a apărut în presă. Tânărul spune că nu șia dorit niciodată să devin o perosoană publică nu îi place starea în care se regăsește acum. Atât Theo cât și famailia lui, trec prin momente foarte grele: este umrărit de paparzzi zilnic și nu poate face nicio mișcare fără să nu fie pozat.

„Eu îmi asum că nu sunt niciun exemplu bun de urmat, sau nimic. Nu sunt! Nu sunt! Dar nu sunt nici un sac de box, să dați cu pumnul în mine în fiecare emisiune timp de două săptămâni, că nu merit! Nu am vrut asta, nu.. Pentru ce? Pentru un medicament? Eu am ajuns să nu mai scriu, să nu mai fac muzică, nu mai fac artă, nu mai desenez, nu mai pot să ies din casă.”, a spus el.

„Iubitul Margheritei de la Clejani trece prin cele mai grele momente: Nici nu mai pot să ies la skate!”

Theo nu-și imagina nicioadată că se va ajunge la așa ceva și le cere jurnaliștilor să fie lăsat în pace atât el cât și familia lui. Tânărul spune că nu a instigat pe nimeni să facă lucruri rele.

”Mi-am umilit familia, pentru că mi-am trăit viața. Nu am instigat pe nimeni la ce fac eu, la nimic, practic. Trec prin unul dintre cele mai grele momente din viața mea, pentru că nu am vrut niciodată să fiu o persoană publică. Dacă voiam să fiu o persoană publică, terminam jurnalismul sau făceam altceva.. jucam fotbal, nu mă dădeam pe skate. Nici nu mai pot să ies la skate! Adică chiar nu mai pot să fac nimic! Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, îmi e rău, am anxietate, iau pastile de tensiune. Sunt atâtea subiecte și atâtea tâmpenii care se întâmplă în lumea asta, în jurul nostru și m-ați găsit pe mine, marele farmacist”, a adăugat el.