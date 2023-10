„Theo nu a plâns pentru că eu am jignit-o” Irina Rimes nu a mai suportat valul de comentarii negative din mediul online! Artista a izbucnit, după ce a fost criticată dur în urma discuției cu Theo Rose

In articol:

Irina Rimes a fost aspru criticată în ultimele zile, după ce, în urma unui schimb de replici între ea și Theo Rose, cântăreața de manele a izbucnit în lacrimi.

Irina Rimes a răbufnit, după ce s-a spus că ar fi făcut-o pe Theo Rose să plângă

Irina Rimes nu a mai suportat mesajele jignitoare pe care le-a primit pe rețelele de socializare, așa că a vrut să clarifice situația, punându-i la punct pe cei care nu contenesc să arunce cu noroi în ea.

Conflictul momentului le are ca personaje principale pe Theo Rose și Irina Rimes, care nu au o discuție în contradictoriu, ba dimpotrivă, cele două au declarat că se înțeleg foarte bine. Însă fanii lui Theo Rose au început să o critice aspru pe Irina Rimes, ba chiar să o jignească, după ce aceasta a avut o discuție cu Theo, în cadrul emisiunii de talente din juriul căreia fac parte cele două. Mai exact, într-un schimb de replici, Irina i-a adresat câteva cuvinte lui Theo, legate de genul muzical pe care aceasta îl abordează, în urma cărora iubita lui Anghel Damian a izbucnit în lacrimi.

Internauții au luat foc, după ce imaginile cu pricina au ajuns pe toate rețelele de socializare. Mulți dintre oamenii care îi apreciază muzica lui Theo Rose au început să o critice pe Irina Rimes, spunând că Theo a plâns din cauza ei, ba mai mult, i-au adresat nenumărate jigniri artistei.

Într-un final, Irina Rimes nu a mai suportat valul de hate, așa că a postat mai multe filmulețe pe rețelele de socializare, în care i-a pus la punct pe cei ce o jignesc.

Cântăreața a spus că nu ea a făcut-o pe Theo Rose să izbucnească în lacrimi și nici nu are vreo problemă cu genul muzical abordat de aceasta. Din contră, Irina a mărturisit că o apreciază foarte mult pe colega ei din juriu și chiar au o relație apropiată.

„De obicei eu hate-ul îl ignor, dar de data asta este foarte greu să ignor toate mesajele.(…) Asta trebuie să se oprească! Să asociezi pe cineva cu un gen muzical nu este o jignire! Eu tot timpul am avut o părere foarte bună despre Theo Rose! Tot timpul am zis în dreapta și în stânga că Theo Rose este una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit eu vreodată și că poate să cânte orice! Cum aș putea eu să jignesc un om despre care am o părere atât de buna? Am spus asta și public, i-am spus-o și ei, ea știe lucrul ăsta, noi ne respectăm reciproc și nu văd de ce a trebuit să sara lumea pe mine, având în vedere că Theo nu a plâns pentru ca eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil și aici nu sunt eu de vină, aici este de vină opinia colectivă.(...) N-am considerat niciodată că muzica pe care o fac eu este mai presus decât muzica lăutărească, din contră, mereu am considerat că muzica lăutărească, folclorul și muzica populară sunt niște genuri cu valoare mult mai mare, pentru că ele conțin identitatea poporului”, a spus Irina Rimes în mediul online.

Irina Rimes a continuat seria de declarații din mediul online, spunând că ea nu a considerat în niciun moment că a jignit-o pe Theo Rose, ba chiar a declarat că ține foarte mult la frumoasa artistă, mărturisind că de la ea a învățat să nu bage în seamă răutățile. Mai mult, Irina Rimes nu înțelege de ce fanii lui Theo au început să o jignească pe ea în fel și chip pe internet, adresându-i cuvinte extrem de dureroase.

„Tot de la Theo am învățat că trebuie să stai pe picioarele tale și trebuie să te ții bine, orice atac ar veni din afara asupra ta. Așa că îți mulțumesc frumos, Theo și să știi că, chiar dacă fanii tai îmi fac zile fripte, eu tot te iubesc! Pe de altă parte, mă gândesc că aia nu sunt fanii adevărați ai lui Theo, pentru că fanii adevărați ar ști că Theo Rose n-ar fi de acord cu treaba asta, să vorbească atât de urât, foarte urât! Mi se încrețește părul când citesc mesajele… Am fost acuzată că discursul pe care l-am avut a fost unul foarte jignitor, armele mele au fost prea tăioase. Iertati-mă, dar nu pot să fiu de acord și n-o să fiu niciodată că asocierea cu un gen muzical este o jignire. Și știți că am dreptate. Nu este! Iar dacă voi, la un moment dat, o vedeți ca pe o jignire, este pentru că voi aveți o problemă cu genul asta muzical, nu eu. Puteți să-mi spuneți manelistă, dar nu cânt, nu am inflexiuni. M-aș distra, mi-ar plăcea mult. Dar nu „moldoveancă proastă/ scârbă/ Du-te în țara ta de c***t”. Astea pe care le-am spus la urmă, astea sunt jigniri, nu alea”, a mai spus Irine Rimes.

Theo Rose a mărturisit că nu a plâns din cauza Irinei

După ce a văzut cât de criticată este Irina Rimes pe internet, în urma discuției dintre ele, Theo Rose a vrut neapărat că clarifice situația, mărturisind că nu colega ei din juriu i-a provocat lacrimile. Iubita lui Anghel Damian a declarat că a început să plângă din cauza propriilor frustrări pe care le-a strâns de-a lungul anilor, însă Irina Rimes nu are, de fapt, nicio vină.

„Eu n-am plâns din cauza Irinei. Ce vedeți voi acolo e o frântură, după ore întregi de filmare ne mai ia gura pe dinainte și spunem lucruri. Mie și despre mine mi se par unele lucruri pe care le spun pot părea într-un fel. Dar să știți că noi între noi tot timpul verificăm. Se întâmplă să mai scoți un rahat pe gură atunci când vrei să combini un concurent să vină în echipa ta să zici ceva care să nu-i pice bine unui alt antrenor, dar tot timpul am verificat. Niciodată nu am plecat supărați, că nu e despre asta și m-a surprins că s-a creat asta. Eu n-am plâns din cauza Irinei și ați văzut că ea la final a venit la mine să verifice și i-am spus că na, că s-au adunat și la mine niște frustrări, sunt niște lucruri care mă dor și pe mine și dacă m-ai atins acolo dau o lacrimă”, a povestit Theo Rose pe Instagram.