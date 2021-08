Theo Rose, la un pas să-și piardă telefonul în mare, chiar de ziua ei! Cântăreața a mers la plajă înainte de marea petrecere, iar noi avem imagini-bombă cu artista în costum de baie

Theo Rose, petrecere de ziua sa [Sursa foto: Instagram] 23:47, aug 9, 2021 Autor: Ioana Stan

Theo Rose a fost în vacanță pe litoralul românesc, iar paparazzi Wowbiz au surprins-o chiar în timp ce se juca cu valurile.

Theo Rose, în costum de baie la mare. Nu lasă telefonul din mână nici în apă

Într-un costum de baie care îi scoate în evidență silueta perfectă, Theo Rose a fost surprinsă de paparazzi wowbiz în timp ce se juca în valuri cu un băiețel. Dornică să surprindă valurile, dar și momentele draguțe de la mare, Theo Rose nu lasă telefonul din mână nici când intră în apă.

După ce s-a jucat cu un băiețel, vedeta a fost surprinsă alături de mama copilului și alte prietene, pe plajă. Toate momentele frumoase surprinse de vedetă pe litoralul românesc au fost postate pe Instastory, pentru că artista obișnuiește să-și țină fanii la curent cu activitățile sale din timpul liber.

Theo Rose a împlinit 24 de ani. Imagini de la petrecere

Theo Rose, înconjurată de prieteni de ziua sa[Sursa foto: Instagram]

Theo Rose este una dintre cele mai iubite artiste din România. Datorită talentului, dar și a frumuseții sale, artista a reușit să ajungă rapid la inima publicului, iar în mediul online are o adevărată comunitate. De ziua sa de naștere, artista a avut parte de multe surprize. Fanii au asaltat-o cu mesaje de la primele ore ale dimineții.

Theo Rose, la petrecerea de ziua sa de naștere[Sursa foto: Instagram]

De ziua sa de naștere, Theo Rose a organizat o petrecere grandioasă, la care au fost invitați prietenii, familia și colegii de breaslă. Printre artiști s-au numărat Alexandra Ungureanu, Lino Golden și What's Up.

Theo Rose, petrecere de ziua sa[Sursa foto: Instagram]

În acest moment, Theo Rose se numără printre tinerele artiste care se bucură de succes atât pe plan muzical, cât și amoros. La cei 24 de ani, artista are o frumoasă poveste de dragoste cu nepotul lui Nea Marin.

"Și am început să ne împrietenim, mi-a fost foarte drag de el și am început să conversăm pe Instagram, dar ca prieteni. Râdeam foarte mult împreună, fără apropo-uri și alte chestii din astea. La un moment dat, mi-am dat seama că ne cam ia valul și am pus problema frumos: eu nu vreau să mai vorbim pentru că mi se pare că vorbim mai mult decât e cazul și părerea mea e că ar trebui să îți rezolvi problemele, dacă există vreo problemă în relația din care faci parte.", a mărturisit vedeta, în podcastul lui Radu Țibulcă.