Toată lumea a vorbit despre nunta Mariei Constantin, dar puțini sunt cei care știu ce s-a întâmplat la cununia religioasă a artistei. Vedeta a recunoscut: "Am vrut cumva să evit lucrul acesta" | EXCLUSIV

Vara 2023 a adus o serie de petreceri pe cinste în lumea mondenă. Artiști, vedete și influencerii au trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții lor.

De la nunți, la botezuri sau la mutatul în case noi, celebritățile autohtone le-au trăit pe toate!

Maria Constantin și Robert Stoica sunt unul dintre cuplurile din showbiz care și-au unit destinele în acest an. Artista și logodnicul ei au avut o petrecere all white, în aer liber și cu numeroase surprize pentru toți cei invitați.

Cununia civilă și cea religioasă au fost organizate cu o săptămână înainte de petrecere, iar la biserică au fost prezenți doar prietenii extrem de apropiați și nașii. La WOWnews, Maria Constantin a povestit ce s-a întâmplat într-una dintre cele mai importante zile de viața lor.

Cum s-a schimbat viața Mariei Constanin după nuntă

Îndrăgita interpretă de muzică populară și Robert Stoica s-au distrat de minune la petrecerea ce a avut loc lângă București. Deși totul a fost organizat într-o zi caniculară de vară, invitații s-au distrat pe cinste, iar cei mai importanți oameni din viața lor le-au fost alături.

Frumoasa cântăreață mărturisește că viața de cuplu nu s-a schimbat semnificativ după căsătorie, ci din contră, ea este de părere că actele nu ar trebui să facă diferența atunci când vine vorba de iubire.

"Nu știu dacă s-a schimbat ceva.. mă simt foarte bine și înainte mă simțeam foarte bine și acum mă simt foarte bine. Nu cred că un act pur și simplu poate schimba relația, asta sub nicio formă! Noi ne-am dorit foarte mult această petrecere, recunosc", a dezvăluit Maria Constantin.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin povestește ce s-a întâmplat la cununia religioasă

Artista și iubitul ei au preferat să păstreze cununia religioasă și pe cea civilă departe de ochii curioșilor. Interpreta de muzică populară nu și-a dorit ca slujba să fie filmată așa că ar fi preferat să meargă la biserică chiar și fără fotograf și videgroaf. Nașii însă au fost cei care au făcut-o pe Maria Constantin să se răzgândească.

"Adică am făcut cununia civilă și cea religioasă cu nici o săptămână înainte, am vrut să fim doar noi cu nașii și câțiva apropiați. Nu voiam să chem nici măcar fotograf și videograf.

Am zis să fie pentru noi, pentru sufletul nostru pentru că de obicei majoritatea cuplurilor care își fac nunta și se filmează și în biserică și peste tot, dar eu consider că lucrurile acestea trebuie să le ții pentru tine.

Nimeni nu se uită, din păcate, la filmarea cu slujba. De obicei se pune, cel puțin jumătate de oră, accentul pe slujba religioasă numai că nu știu cât de important este ulterior să te uiți la o imagine(...) am vrut cumva să evit lucrul acesta, dar nașii au spus clar NU. Ne-au spus că este cel mai important eveniment din viața noastră și că trebuie să avem măcar câteva minute de acolo așa că am chemat băieții, am filmat câteva secvențe de acolo ca să le avem amintire, dar noi ne-am gândit foarte mult petrecere", a spus Maria Constantin, la WOWnews.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin și Robert Stoica și-au organizat nunta după bunul plac

Îndrăgita interpretă de muzică populară și logodnicul ei s-au ocupat de organizarea nunții până la cel mai mic detaliu. Maria Constantin și Robert Stoica și-au dorit o petrecere perfectă, potrivită pentru ei și mai ales pentru gusturile lor, de la care să nu lipsească nimeni.

"Ne-am dorit foarte mult o petrecere organizată pentru noi, pentru sufletul nostru cu cei mai dragi artiști din cântec, cu cei mai iubiți artiști de noi și atunci am făcut așa o selecție.

S-a făcut o listă foarte lungă așa că am zis ok, atunci înseamnă că trebuie să o ținem trei zile și trei nopți așa că am făcut cumva în așa fel în cât să prindem cele mai frumoase momente din viața noastră și într-adevăr toată lumea ne-a sunat a doua zi să ne spună că a fost cea mai frumoasă nuntă din viața lor", a mai adăugat artista.

