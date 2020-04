In perioada postului, poti pregati aceasta tocanita cu vinete, rosii si masline care poate fi mancata atat calda, cat si rece, precum zacusca.

Tocanita de vinete cu masline. Reteta de post

Ingrediente:

500 g vinete

3 rosii

2 cepe

100 g masline verzi sau negre

ceapa verde

ulei de floarea-soarelui

sare si piper

marar si patrunjel

Mod de preparare:

Vinetele se spala bine, se toaca in cubulete mici, se presara cu sare si se lasa la scurs timp de aproximativ 30 de minute. Se clatesc bine sub jet de apa rece, pentru a scapa de sucul amar.

Intr-o tigaie cu ulei incins, caliti vinetele la foc mediu timp de 30 de minute.

Ceapa se curata, se spala, se taie marunt si se pune la calit in ulei. Rosiile se taie cubulete marunte si se pun in tigaie peste ceapa, dupa ce incepe sa se rumeneasca usor. Dupa aproximativ 10 minute, adaugati in tigaie si maslinele si lasati-le aproximativ 5 minute.

Turnati apoi in tigaia cu vinete si amestecul de rosii, masline si ceapa calita. Presarati peste tocanita verdeata tocata marunt, potriviti gustul cu sare si piper si amestecati bine. Lasati la foc mic alte 5 minute.

Tocanita de vinete cu masline este gata. Mancarea de vinete se poate servi atat calda, cat si rece, fie ca preparat de sine statator de post, fie ca garnitura la alte preparate.