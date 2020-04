6 greseli grave pe care le faci cand gatesti somon

Carnea de somon este gustoasa si foarte usor de pregatit. Somonul este un peste pe care il poti gati rapid si, tocmai de aceea, multe persoane comit anumite erori atunci cand vine vorba de aceasta carne fina. Cum se pregateste somonul stie, probabil, toata lumea, insa ce greseli faci in timpul procesului de gatire?

Greseli grave pe care le faci cand gatesti somon

1. Nu il dezgheti corect

Daca nu ai posibilitatea sa gatesti somon proaspat, poti apela la varianta congelata, disponibila in toate supermarketurile. Pentru a profita la maximum de potentialul acestui peste este obligatoriu sa il dezgheti corect.

Somonul nu se decongeleaza folosind caldura. Nu il baga la cuptorul cu microunde, nu e o idee buna nici sa il dezgheti in apa calda. Cel mai bine este sa il lasi in frigider peste noapte pentru a se decongela treptat. Daca te grabesti, poti pune somonul intr-o punga inchisa bine si il poti pune intr-un vas cu apa rece. Schimba constant apa, astfel incat in permanenta sa aiba o temperatura redusa.

De asemenea, inainte sa il gatesti, pestele trebuie lasat sa ajunga la temperatura camerei. Astfel, se va gati uniform, iar gustul va fi deosebit.

2. Indepartezi pielea

Pentru ca te feresti sa mananci piele fie ca e vorba de somon sau de pui, esti tentat sa o indepartezi inainte de a pune pestele pe gratar. Gresit! Pielea va tine sub control temperatura din tigaie sau de pe gratar care nu va ajunge atat de repede la carne, va ajuta caldura sa se distribuie uniform, iar bucata de peste se va gati mai bine. Pielea de somon va capata o textura crocanta, dupa care multi se dau in vant. Daca nu vrei sa o consumi, o poti indeparta abia dupa ce pestele s-a gatit corespunzator.

3. Sarezi/condimentezi somonul prea devreme

Somonul trebuie asezonat cu cateva minute inainte de a-l supune prepararii termice. Carnea de somon e si mai gustoasa daca o asezonezi cu sare, piper si alte condimente speciale pentru peste. Ai grija! Aceste mirodenii nu trebuie adaugate prea devreme.

Spre deosebire de alte carnuri, pe care le poti marina cu cateva ore inainte, somonul este mai "sensibil" si nu are nevoie de un astfel de tratament prematur.

4. Nu pui felii de lamaie pe gratar

Ca orice alta proteina, si carnea de peste tinde sa se lipeasca de gratar sau de tigaie. Incinge bine suprafata pe care vrei sa gatesti somonul. Inainte de a-l aseza in tigaie sau pe gratar, pune cateva felii de lamaie, peste care pui apoi somonul. Pestele nu se va mai lipi si va avea si o aroma deosebita, mai fresh, de la zeama de lamaie.

5. Intorci somonul de prea multe ori

Odata pus pe gratar, somonul nu trebuie deranjat prea mult. E suficient sa il asezi cu grija pe gratar sau in tigaie cu pielea in jos, iar dupa cateva minute sa il intorci pentru a se gati uniform si pe cealalta parte. E nevoie de doar o singura astfel de manevra. Nu rasuci carnea de somon de mai multe ori, o singura data este suficient.

6. Il gatesti prea mult

Carnea de somon se prepara termic foarte repede. E nevoie de doar cateva minute pe fiecare parte pentru ca somonul sa fie gatit. Verificati pielea, iar daca aceasta devine opaca, atunci preparatul poate fi intors si pe cealalta parte. Cu cat va fi gatita mai mult, cu atat carnea de somon se va usca si va deveni terna, isi va pierde din gust. Sfatul specialistilor este sa iei somonul de pe foc inainte de a fi gatit complet, apoi sa il lasi putin, cateva minute, pentru a se incheia procesul termic, inainte de a-l manca. Unii prefera somonul mai putin gatit, carnea fiind mai moale si mai savuroasa, altii vor sa fie mai bine facut, chiar daca preparatul isi mai pierde din gust.