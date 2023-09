„Trebuie să mă semnez altfel” Ce nume de familie are Ana Baniciu, după ce s-a căsătorit cu logodnicul ei? Vedeta a făcut alegerea de dragul tatălui său: „Îl duc mai departe”

In articol:

La sfârșitul săptămânii trecute, Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, au spus „Da” în fața ofițerului stării civile. Cei doi au devenit soț și soție, fiind acompaniați în acea zi specială de membrii familiei lor, dar și de cei mai buni prieteni.

Totuși, la o săptămână după ce s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Ana Baniciu a luat prin surprindere pe toată lumea, dezvăluind ce nume are acum în buletin.

Artista nu a vrut nici în ruptul capului să renunțe la numele de familie al tatălui său, așa că l-a păstrat, alături de cel al soțului ei, bineînțeles. De curând, Ana Baniciu a spus în mod public cum se numește în prezent, mărturisind că numele ei este unul destul de lung. Mai exact, în buletin, cântăreața se numește Ana Iuliana Baniciu Kovacs. Artista a făcut alegerea de dragul tatălui ei, povestind chiar și o întâmplare de la cununia civilă. Imediat după ce a semnat în fața ofițerului stării civile, Ana s-a întors cu fața la tatăl ei, Mircea Baniciu, spunându-i că va

purta în continuare numele său de familie, lucru care l-a făcut foarte mândru pe bărbat.

„Am 7 nume, doamnelor și domnilor! E foarte greu să îmi intre chestia asta în reflex. Acum trebuie să mă semnez altfel și este destul de ciudat. Trebuie să mă obișnuiesc, să treacă un timp! Mă numesc Ana Iuliana Baniciu Kovacs. Am vrut să îmi păstrez numele 100%, e un legacy pe care îl duc mai departe. Chiar m-am întors la tata, când am semnat, și am zis: “Vezi că am păstrat numele!”. Mi-a zis: “Bravo, bravo!”. Era foarte mândru! Mi-am păstrat numele, acesta este numele și de scenă, Ana Baniciu. Nu puteam de mâine să îmi schimb Instagram-ul, să zic că m-am sucit. Pot să dau și la alții la ce nume am acum!”, a declarat Ana Baniciu pentru Ego.ro.

Ana Baniciu și-a păstrat numele de familie, deși s-a căsătorit cu Edy Kovacs [Sursa foto: Instagram]

Ana Baniciu pune la punct ultimele detalii pentru petrecerea de nuntă

Deși au devenit soț și soție săptămâna trecută, Ana Baniciu și Edy Kovacs încă nu au sărbătorit acest eveniment important. Cei doi soți vor avea, totuși, parte de o petrecere, peste puțin timp. Artista este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru eveniment și a declarat că organizarea acesteia a fost destul de dificilă, însă deja pune la punct ultimele detalii, pentru ca totul să iasă perfect.

„Nu poate să fie intimă, avem foarte mulți invitați. O să fie un eveniment unde nu îmi doresc, neapărat, să fie toate camerele pe noi. E o chestie a noastră!(...) Mă pregătesc de nuntă, mai am puțin și leșin! De rochie mă ocup eu. Noi ne ocupăm de muzică, de rochie, de ținutele noastre, de invitați, de aranjatul meselor. Sunt multe, nu știam că este așa de greu! O făceam în Las Vegas, în 24 de ore! Glumesc, o să fie frumos! Rochia nu este gata, dar o să fie până în ziua evenimentului. O să cânte Raluka, da! Ea intră la tort. O să mai avem mulți invitați, trupa mea de suflet, The Colours.(...). O să mai fie un proiect cubanez, cu mulți oameni pe scenă. Noi ne-am ales ce ne-a plăcut! Cu siguranță o să le placă și celorlalți, nu are cum să nu!”, a mai povestit Ana Baniciu, pentru sursa citată anterior.