”Trebuie să realizeze cine este mama lui” Nicoleta Voicu, uitată de fiul ei. Nici părinții nu au sunat-o de ziua sa. Artista a început acum o nouă etapă a vieții

În urmă cu doar câteva zile, pe 1 februarie, Nicoleta Voicu a împlinit vârsta de 51 de ani. Însă, dacă mulți petrec cu o astfel de ocazie, nu e și cazul interpretei de muzică populară.

Vedeta se află la celălalt capăt, căci chiar în ziua în care trebuia să fie în centrul atenției tuturor, de fapt, copilul și părinții au dat-o uitării.

Nicoleta Voicu și-a petrecut ziua de naștere singură

Interpreta de muzică populară spune că a fost sunată și felicitată de multe persoane importante și cunoscute, dar nu și cei din familie.

Motiv pentru care, deși nu i-a căzut bine ignoranța cu care a fost tratată, în ceea ce-l privește pe fiul său, cântăreața este sigură că va veni ziua în care lucrurile se vor îndrepta și el își va da seama de greșelile pe care le-a făcut.

Cât despre părinți, Nicoleta Voicu nu a comentat decizia lor de a nu o suna pe 1 februarie, menționând, însă, că aceștia s-au supărat pentru că a vorbit despre ei în mod public.

„Am primit urări de la toți oamenii dragi, de la publicul meu, pe rețelele de socializare care îmi confirmă că nu fac o profesie aiurea. Mesaje care mi-au încărcat sufletul cu o energie pozitivă. Am fost onorată să îmi scrie Nicoleta Milea, membru al Uniunii scriitorilor din România și Viorica Flintașu, solistă de muzica populară din Bihor...foarte renumită. Copilul meu, dar nici părinții mei nu m-au sunat de ziua mea. Unii oameni au obținut o victorie pentru că eu le-am permis asta. O să își revizuiască, pe parcurs, puțin comportamentul și o să își dea seama de situație pentru că pe mine de multe ori bunătatea m-a lăsat pe drumuri. Se vor schimba multe lucruri, însă înainte de toate trebuie să parcurgă el niște pași în viață și să realizeze cine este mama lui. Uite ce li s-a întipărit alor mei în minte?! Că eu dacă vorbesc despre ei, în public, eu îmi fac publicitate pe spatele lor. Nu mai pot, am obosit să lupt cu mentalități bolnave.”, a declarat Nicoleta Voicu, conform Click.

Singurătatea, însă, spune ea, a făcut ca de luni bune să vadă viața în alt mod și să se prețuiască mai mult. Fără minciuni și prefăcătorii, spune Nicoleta Voicu, așa a ales să își trăiască de acum încolo anii.

Concret, fosta iubită a lui Gheorghe Turda spune că se află într-un proces continuu de vindecare, motiv pentru care a ales să lase ce spune lumea în spate și să își construiască o viață în care să fie în mod real fericită și împlinită.

Astfel că trăitul după regulile impuse de societate și cu o mentalitate limitată sunt acum pentru ea de domeniul trecutului.

”De trei luni de zile sunt într-un proces de vindecare cu mine, adică centrul universului este în mintea și în sufletul meu. De Crăciun am fost singură, de ziua mea de naștere am fost tot singură. L-am avut alături doar cu cățelul meu. Îmi doresc să încep o viață în care nu vreau să mă mai mint că eu sunt fericită astăzi și nu este așa. Motiv pentru care m-am simțit foarte fericită eu cu mine de ziua mea de naștere...fără cadouri scumpe, fără șampanie și fără tort. Am făcut ce am simțit, am avut o zi normală ca oricare alta și dacă vreau să îmi cumpăr trei torturi mâine îmi cumpăr trei și astăzi cinci. Nu mai trăiesc în tipare, am ieșit din gândirea asta limitativă.”, a mai precizat interpreta de muzică populară.