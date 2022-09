Ultima apariție a lui Alexandru Arșinel în public. A fost fotografiat într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit

In articol:

Alexandru Arșinel s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, lăsând în urma lui o durere imensă. Marele actor era internat de mai multe zile la Spitalul Universitar din Capitală, din cauza problemelor de sănătate.

Ultima apariție publică a lui Alexandru Arșinel, înainte de a deceda

Alexandru Arșinel a apărut în public ultima oară în urmă cu trei luni, în cadrul unei ceremonii în care a fost decorat cu Ordinul "Crucea Bucovinei" de către reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de Vasile Muraru. În imaginile postate pe pagina oficială a Arhiepiscopiei se poate observa cum actorul, care se afla într-un scaun cu rotile, era vizibil slăbit din cauza problemelor de sănătate: "Conferirea ordinului Crucea Bucovinei, maestrului Alexandru Arșinel, a avut loc la reședința din București, în prezența membrilor familiei. Maestrul și-a exprimat dorința de a reveni pe meleagurile natale, la casa părintească din Dolhasca, la mormintele strămoșilor săi, precum și la mănăstirea Probota sub streașina căreia a crescut." , anunțau pe atunci reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Alexandru Arșinel a vorbit despre sfârșitul său, într-un interviu emoționant

În 2017, la doar câteva luni de când Stela Popescu decedase, Alexandru Arșinel făcea mărturisiri surprinzătoare cu gândul la sfârșitul său, într-un interviu emoționant pentru WOWbiz. La acea vreme, marele actor vorbea cu umor despre momentul trecerii în neființă și dezvăluia că nu a rămas cu niciun regret, de-a lungul vieții: "Regret? Știi ceva?! N-am regret. Sunt mofturi. Faptul că am reușit să realizez multe lucruri, faptul că am reușit să ies din multe cumpene și încurcături demonstrează niște reușite. Să regret reușitele?

Să regret faptul că am trecut peste niște lucruri care constituiau niște frâne în viața mea? Nu regret nimic, chiar dacă am greșit am fost eu.(...) Am văzut că se poate să-l păcălești, am avut vreo 3 momente în care l-am păcălit. Cu umor se fentează mai ușor. Ne naștem cu gura până la urechi, țipând, și când plecăm, cel puțin eu îmi iau angajamentul să zâmbesc. Am avut o viață superbă. Un om care a trecut aproape prin toate.", declara Alexandru Arșinel în urmă cu cinci ani, în cadrul emisiunii WOWbiz.

