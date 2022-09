Alexandru Arșinel, biografie: Unde s-a născut, carieră, soţie, copii

In articol:

Alexandru Arșinel, biografie: unde s-a născut, carieră, soție, copii. Artistul a murit la vârsta de 83 de ani, după o lungă suferință.

Alexandru Arșinel a fost un actor român de film, radio, televiziune, scenă și voce.

Alexandru Arșinel, biografie: unde s-a născut, carieră

Artistul a jucat dramă, comedie, tragedie și multe alte genuri.

Alexandru Arșinel s-a născut la data 4 iunie 1939 la Dolhasca, Suceava. Acesta a fost un mare actor al României, care a contribuit la teatrul de revistă, televiziune și film. Totodată, Alexandru Arșinel a fost director al Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București.

Alexandru Arșinel a fost încurajat de mama sa să dea la Facultatea de Teatru din București pe care a absolvit-o în anul 1962. Astfel, Alexandru Arșinel a devenit un actor cu o vastă activitate în teatru, film, televiziune și teatru radiofonic.

Alexandru Arșinel a primit o mulțime de premii, medalii, ordine, după ce a jucat în sute de emisiuni de divertisment la radio și la toate posturile de televiziune, pe scenele din țară și străinătate, dar și în numeroase producții cinematografice și seriale TV.

Totodată, Alexandru Arșinel a înregistrat zeci de piese pentru Teatrul Național Radiofonic, a fost protagonist al sute de spectacole de teatru, de divertisment și musical-uri și

a lansat o serie de albume muzicale, potrivit wikipedia.org

În anul 2014, Alexandru Arșinel a fost ales Cetățean de Onoare al orașului Suceava și al comunei natale, Dolhasca, iar Casa de Cultură din localitate îi poartă numele.

Alexandru Arșinel, biografie: soție, copii

Alexandru Arșinel și soția sa, Marilena, s-au căsătorit în anul 1968. Povestea de dragoste dintre cei doi este una de poveste, marele actor și-a întâlnit aleasa inimii întâmplător.

Alexandru Arșinel și Marilena s-au cunoscut în anul 1996 la Ștrandul Tineretului, iar după doi ani s-au căsătorit, fiindcă nu mai puteau sta departe unul de celălalt.

Marilena, care este de profesie asistentă medicală, avea să devină soția lui Alexandru Arșinel în 1968, iar la doi ani distanță a venit pe lume și primul lor fiu, Bogdan. Cel de-al doilea copil al cuplului a venit la trei ani distanță.

”La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a povestit actorul.

După ce s-au căsătorit, Alexandru și Marilena Arșinel au trăit într-o cameră cu baia la comun. Tot acolo s-a născut și primul lor fiu. Însă indiferent de greutăți cei doi au rămas împreună până la final.

”Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, a mai povestit Alexandru Arșinel.

Fiul cel mare al lui Alexandru Arșinel, Bogdan, este inginer constructor, în timp ce al doilea fiu a studiat Dreptul, iar mai apoi ASE din București. Fii lui Alexandru Arșinel se pricep la afaceri, Bogdan scoate bani din închirierea de imobile, în timp ce fratele său e antreprenor în domeniul agricol.

Alexandru Arșinel a murit

Alexandru Arşinel a murit azi, 29 septembrie 2022, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti, unde se afla internat de două săptămâni. Însă în ultimele zile, starea actorului s-a înrăutățit și a fost mutat la Terapie Intensivă.

Ultima dată, actorul a ajuns la unitatea medicală pentru tratarea unor leziuni de decubit, cauzate de repausul prelungit la pat, dar se pare că starea sa de sănătate s-a înrăutățit, motiv pentru care medicii au decis să-l mute la ATI. Acestea fiind ultimele vești despre sănătatea sa.

„Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București, pentru tratarea unor leziuni de decubit, cauzate de repausul prelungit la pat. Având în vedere istoricul medical și pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă s-a hotărât, ulterior, transferarea dumnealui în secția de ATI”, conform unui anunț oficial din partea unității medicale.

Acum, se pare că inevitabilul s-a produs, iar marele actor a murit. Vestea tristă a acestei seri a fost confirmată chiar de fiul său, care a dezvăluit pentru Fanatik.ro, că Alexandru Arșinel și-a dat ultima suflare: “Da, este adevărat!”, a declarat Bogdan Arșinel.

Starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel începuse să se deterioreze încă din anul 2021, când actorul a fost internat de urgență la spital, fiindcă acuza dureri de inimă. Actorului îi fusese montat un stent și un stimulator cardiac.