Un celebru fotbalist s-a pus în pat cu soția și s-a trezit lângă el cu altă femeie. Reacția internaționalului a devenit virală imediat

In articol:

Un celebru fotbalist a avut parte de șocul vieții. Internaționalul era sigur că s-a pus în pat cu soția lui, însă s-a trezit lângă el cu altă femeie. Vezi reacția internaționalului!

Un celebru fotbalist a avut parte de șocul vieții, după ce s-a pus în pat cu soția și s-a trezit lângă el cu altă femeie. Este vorba despre fostul internațional englez Peter Crouch (41 de ani), care a fost victima unei farse în cadrul emisiunii „The Michael McIntyre Show”.

Fostul atacant, aflat în pat alături de soția lui, Abbey Clancy (37 de ani), se aștepta să fie supus unui test în cadrul show-ului TV menționat, în care ar fi trebuit să observe obiectele care au fost înlocuite în cameră după un minut de beznă. Surpriza și șocul au venit apoi, când Peter Crouch a observat că inclusiv partenera lui fusese înlocuită cu vedeta de televiziune, Holly Willoughby.

Trust me when I say Peter Crouch's reaction is worth the wait 😂

Catch up on the full episode on iPlayer! #MichaelMcIntyre #BigShow #iPlayer pic.twitter.com/BYJkWq2YtI

Citeste si: De ce se pune o minge de tenis în mașina de spălat. Trucul simplu și eficient pe care trebuie să îl încerci- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro